بارش باران و رعدوبرق در راه استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اعلام کرد: بررسی آخرین برونداد مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا حاکی از حاکمیت نسبی شرایط پایدار جوی بر روی منطقه تا اواسط هفته آینده (سه‌شنبه) است که پیامد آن تداوم شرایط آسمان صاف تا نیمه‌ابری در طول روز خواهد بود.

با این وجود، از روز جمعه تا یکشنبه با تقویت جریانات شمالی، شارش رطوبت از حوضه دریای خزر تشدید می‌شود؛ این سازوکار، به‌ویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح، شرایط مساعدی را برای گسترش ابرهای با ارتفاع پایین و تشکیل مه (به‌ویژه در نوار شرقی استان) فراهم می‌آورد؛ وضعیتی که می‌تواند منجر به اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل شود.

ضمناً با تشدید شار رطوبتی خزری و نیز گذر امواج ناپایدار در تراز میانی جو، طی بازه زمانی عصر جمعه تا پیش از ظهر شنبه، شاهد رخداد ناپایداری‌های موقتی در برخی نواحی استان خواهیم بود؛ در نتیجه، رخداد رگبار باران توأم با رعد و برق در بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جنوبی استان احتمال می رود.

لازم به ذکر است که طی ساعات قبل از ظهر، سرعت باد ملایم تا متوسط پیش بینی می شود و در ساعات بعدازظهر، سرعت باد روند افزایشی به خود خواهد گرفت. از نظر جهت نیز مؤلفه غالب باد در نیمه شمالی و مرکزی استان از راستای شرقی خواهد بود، در حالی که در بخش‌های جنوبی استان تا روز شنبه، بادهای غالب از سمت جنوب خواهند وزید.

از نظر دمایی، بر اثر تقویت فرارفت هوای سرد، روند کاهش تدریجی دما تا روز دوشنبه (با بیشترین دامنه افت در نواحی مرکزی استان و بویژه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه) تثبیت خواهد شد. در نهایت، از روز سه‌شنبه روند افزایشی دما آغاز شده و هوای استان به‌طور محسوسی گرم‌تر خواهد شد.