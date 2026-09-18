به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز در پی اخبار منتشر شده درباره خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، در فضای مجازی نوشت: «تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ در میناب، مدرسه‌ای به خون ۱۶۸ کودک آغشته شد و در لامرد، زمین ورزشی به کشتارگاه غیرنظامیان بدل گردید. اکنون همگان اذعان دارند که وقایع میناب و لامرد، نه یک خطای عملیاتی، بلکه جنایت جنگی آشکاری بود. آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.»