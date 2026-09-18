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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر از زیر بار مسئولیت فرار کند

آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر از زیر بار مسئولیت فرار کند

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز در پی اخبار منتشر شده درباره خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، در فضای مجازی نوشت: «تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ در میناب، مدرسه‌ای به خون ۱۶۸ کودک آغشته شد و در لامرد، زمین ورزشی به کشتارگاه غیرنظامیان بدل گردید. اکنون همگان اذعان دارند که وقایع میناب و لامرد، نه یک خطای عملیاتی، بلکه جنایت جنگی آشکاری بود. آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.»

کد مطلب 6950569
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • حسین IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
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      لعنت خدا بر رافائل گروسی جنایتکار و حقوق بگیر اسراییل جنایتکار

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