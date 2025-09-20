  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

افتتاح دهمین پایگاه شهری اورژانس سنندج

سنندج- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، از راه‌اندازی دهمین پایگاه شهری اورژانس در سنندج همزمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به این‌که بیش از ۴۵ درصد مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ استان در شهرستان سنندج انجام می‌شود، توسعه پایگاه‌ها و تقویت ظرفیت امدادی در این شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: افتتاح دهمین پایگاه شهری اورژانس در سنندج گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به بیماران و مصدومان است.

هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید

وی در ادامه به اهداف راه‌اندازی این پایگاه اشاره کرد و گفت: این پایگاه با هدف افزایش سرعت پاسخگویی، کاهش زمان طلایی امدادرسانی و ارتقای سطح ایمنی و رضایتمندی شهروندان تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است.

افتتاح دهمین پایگاه شهری اورژانس سنندج

بهره‌برداری از پنج موتورلانس جدید اورژانس کردستان

هدایی همچنین از بهره‌برداری ۵ دستگاه موتورلانس جدید در استان خبر داد و گفت: در راستای توسعه ناوگان امدادی و ارتقای سرعت خدمات‌رسانی، پنج دستگاه موتورلانس به ناوگان اورژانس استان افزوده می‌شود.

وی افزود: سه دستگاه موتورلانس در شهرستان سنندج، یک دستگاه در کامیاران و یک دستگاه در بانه مستقر خواهند شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان اذعان کرد: این اقدام در جهت تسریع در ارائه خدمات اورژانسی و پوشش بهتر نیازهای امدادی مناطق مختلف استان صورت گرفته است.

