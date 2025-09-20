افتتاح دهمین پایگاه شهری اورژانس سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به این‌که بیش از ۴۵ درصد مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ استان در شهرستان سنندج انجام می‌شود، توسعه پایگاه‌ها و تقویت ظرفیت امدادی در این شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: افتتاح دهمین پایگاه شهری اورژانس در سنندج گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به بیماران و مصدومان است.

هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید

وی در ادامه به اهداف راه‌اندازی این پایگاه اشاره کرد و گفت: این پایگاه با هدف افزایش سرعت پاسخگویی، کاهش زمان طلایی امدادرسانی و ارتقای سطح ایمنی و رضایتمندی شهروندان تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است.

بهره‌برداری از پنج موتورلانس جدید اورژانس کردستان

هدایی همچنین از بهره‌برداری ۵ دستگاه موتورلانس جدید در استان خبر داد و گفت: در راستای توسعه ناوگان امدادی و ارتقای سرعت خدمات‌رسانی، پنج دستگاه موتورلانس به ناوگان اورژانس استان افزوده می‌شود.

وی افزود: سه دستگاه موتورلانس در شهرستان سنندج، یک دستگاه در کامیاران و یک دستگاه در بانه مستقر خواهند شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان اذعان کرد: این اقدام در جهت تسریع در ارائه خدمات اورژانسی و پوشش بهتر نیازهای امدادی مناطق مختلف استان صورت گرفته است.