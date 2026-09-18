افزایش تحرکات دریایی آسپیدس در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ، به نام آسپیدس در پی وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، سطح آماده‌باش شناورهای خود را افزایش داده است.

وی مدعی شد: حملات حوثی‌ها به عربستان قابل قبول نیست و به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند.

وی همچنین اعلام کرد که با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان درباره تلاش‌های دیپلماتیک در راستای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کرده است.