  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

افزایش تحرکات دریایی آسپیدس در دریای سرخ

افزایش تحرکات دریایی آسپیدس در دریای سرخ

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ، به نام آسپیدس در پی وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، سطح آماده‌باش شناورهای خود را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ، به نام آسپیدس در پی وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، سطح آماده‌باش شناورهای خود را افزایش داده است.

وی مدعی شد: حملات حوثی‌ها به عربستان قابل قبول نیست و به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند.

وی همچنین اعلام کرد که با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان درباره تلاش‌های دیپلماتیک در راستای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کرده است.

کد مطلب 6950814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه