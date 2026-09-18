تقدیم ۸ شهید در جنگ رمضان از شهرستان اردل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین‌پور، عصر در آیین اجلاسیه شهدای شهرستان اردل که در حاشیه کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری برگزار شد، بر ضرورت وحدت و همدلی در شرایط فعلی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های در حال برگزاری تصریح کرد: مدت زمان زیادی برای برگزاری این کنگره برنامه‌ریزی و کار شده است و امروز ما حاصل این تلاش‌ها را شاهدیم.

امام جمعه اردل با بیان اینکه شهرستان اردل شهیدپرور است و در جنگ رمضان نشان داد که پاسدار خون شهیدان و آرمان‌های انقلاب است ادامه داد: در جنگ اخیر هشت شهید از این شهرستان تقدیم شد.

حسین‌پور با اشاره به اینکه شهدا خون خود را برای ماندن این نظام تقدیم کردند و آسان به این جایگاه دست نیافتند یادآور شد: ما همواره مدیون شهداییم و باید راهشان را به نسل جدید نشان دهیم و اجازه ندهیم اهداف شهدا از یاد برود.

وظیفه امروز ما وفاداری عملی به وصیت شهداست

در ادامه رضا هادی‌پور، عصر بیان کرد: شهرستان اردل ۱۱۱ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمان کرده است و از میان سرداران نام‌آور این استان، هشت تن از شهدای گران‌قدر ما در جنگ رمضان و جنگ تحمیلی به نظام و انقلاب تقدیم شدند.

وی با بیان اینکه «شهادت در فرهنگ دینی و ملی ما یک انتخاب آگاهانه و اوج شجاعت است، نه یک اتفاق تصادفی»، تصریح کرد: وظیفه امروز ما وفاداری عملی به وصیت شهداست و خدمت به مردم، بزرگ‌ترین راه زنده نگه داشتن شهداست.

فرماندار شهرستان اردل افزود: در وصیت‌نامه عمده شهدا، گره‌گشایی از کار مردم، صداقت در عمل و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور توصیه شده است و وحدت، انسجام ملی و توسعه، عمده وصایای شهداست، از وجوه مشترک وصیت‌نامه شهدا، حفظ همبستگی، پرهیز از تفرقه و استقامت در برابر فشار بوده است.

هادی پور با تأکید بر اینکه شهدا متعلق به تمام ملت و نماد وحدت ملی هستند، گفت: انتقال پیام شهدا به نسل جدید وظیفه همه ماست و باید سبک زندگی شهدا به عنوان قهرمانان، با زبان نوجوانان به آنان منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز امنیت، تمامیت ارضی، استقلال و جایگاهی در منطقه داریم، ریشه در خون شهیدان دارد و برگزاری کنگره صرفاً یک مراسم نمادی نیست، بلکه یک میثاق بر قطب‌نمای حرکت است.