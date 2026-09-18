https://mehrnews.com/x3d62x ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ کد مطلب 6950920 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ تجمع مردم یاسوج در دویست و دومین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و دومین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 154 MB کد مطلب 6950920 کپی شد مطالب مرتبط لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری ۲۰۲ شب استقامت و ایستادگی مردم ولایی ارومیه در خیابان تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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