https://mehrnews.com/x3d635 ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6950947 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ ۲۰۲ شب استقامت و ایستادگی مردم ولایی ارومیه در خیابان ارومیه - مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در شبهای اقتدار ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6950947 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم یاسوج در دویست و دومین شب اقتدار گروسیها در حمایت از انقلاب اسلامی به میدان آمدند قرار دویست و دوم مردم رشت برای وطن در میدان دویست و دومین شب تجمعات شبانه مردم شیروان حجتالاسلام سادات: حضور مردم در میدان قدرت نرم نظام است دویست و دومین شب تجمع حماسی مردم اردستان برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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