https://mehrnews.com/x3d63b ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6950952 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس در دویست و دومین شب از اجتماعات شبانه در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6950952 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم یاسوج در دویست و دومین شب اقتدار دویست و دومین شب تجمعات شبانه مردم شیروان دویست و دومین شب تجمع حماسی مردم اردستان گروسیها در حمایت از انقلاب اسلامی به میدان آمدند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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