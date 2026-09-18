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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس در دویست و دومین شب از اجتماعات شبانه در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6950952

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