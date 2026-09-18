به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده جمعه شب در نشست با استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به ظرفیت‌های استان، افزود: در حوزه‌هایی مانند آبخیزداری و آب شرب اعتبارات قابل توجهی اختصاص یافته و تلاش می‌شود با بهبود تخصیص‌ها، آذربایجان‌غربی به میانگین کشوری نزدیک شود.

وی همچنین با اشاره به ایجاد هفت مرکز فناوری و نوآوری در کشور، بر تبدیل این مراکز به هاب‌های منطقه‌ای تأکید کرده و یادآور شد: روستای کشتیبان نیز باید به عنوان نخستین روستای نمونه کشور در دستور کار قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های اقتصادی از جمله دام سبک، انرژی خورشیدی و گیاهان دارویی را نیز از ظرفیت‌های مهم استان دانسته و افزود: با توجه به مرزی بودن آذربایجان‌ غربی، ظرفیت صادراتی این بخش‌ها به‌ویژه زنجیره گیاهان دارویی باید مورد توجه قرار گیرد.

حسین‌زاده از توجه ویژه به مدارس، آب و فاضلاب و زیرساخت‌های روستایی و آمادگی برای تأمین مالی توسعه پنل‌ها و مزارع خورشیدی عشایر و روستاییان خبر داده و اضافه کرد: انتظار می‌رود آذربایجان‌غربی در این زمینه پیشگام باشد و در دیدار بعدی، رشد و بهبود استان به‌صورت ملموس مشاهده شود.

نشست مشترک عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استان با محوریت بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی استان برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین مسائل و نیازهای روستاها و مناطق محروم آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفته و بر پیگیری روند اجرای برنامه‌های مرتبط با توسعه و آبادانی مناطق مختلف استان تأکید شد.

همچنین ظرفیت‌های موجود برای تقویت خدمت‌ رسانی و شتاب‌بخشی به روند توسعه در روستاها و مناطق محروم استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.