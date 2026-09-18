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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

پرواز مستقیم رشت-شیراز برقرار شد

پرواز مستقیم رشت-شیراز برقرار شد

رشت- مدیرکل فرودگاه گیلان از برقراری پروازهای مستقیم در مسیر رشت-شیراز و شیراز- رشت از ۳۱ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میرحسینی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: پروازهای مسیر رشت–شیراز و شیراز- رشت از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور آغاز می‌شود و این پروازها روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته انجام خواهد شد.

وی افزود: در گام نخست، مسیر رشت–شیراز و شیراز –رشت برقرار شده و در ادامه و پس از وقفه‌ای کوتاه، مسیر رشت–بندرعباس و بندرعباس-رشت نیز به برنامه پروازی این شرکت افزوده خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه گیلان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این فرودگاه بیان کرد: افزایش تدریجی پروازهای یکی از شرکت های هواپیمایی در مسیرهای یادشده در دستور کار قرار دارد.

میرحسینی تصریح کرد: توسعه مسیرهای پروازی فرودگاه گیلان می‌تواند به گسترش شبکه پروازی استان و تسهیل تردد و سفرهای هوایی مسافران کمک کند.

کد مطلب 6950965

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