پرواز مستقیم رشت-شیراز برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میرحسینی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: پروازهای مسیر رشت–شیراز و شیراز- رشت از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور آغاز می‌شود و این پروازها روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته انجام خواهد شد.

وی افزود: در گام نخست، مسیر رشت–شیراز و شیراز –رشت برقرار شده و در ادامه و پس از وقفه‌ای کوتاه، مسیر رشت–بندرعباس و بندرعباس-رشت نیز به برنامه پروازی این شرکت افزوده خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه گیلان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این فرودگاه بیان کرد: افزایش تدریجی پروازهای یکی از شرکت های هواپیمایی در مسیرهای یادشده در دستور کار قرار دارد.

میرحسینی تصریح کرد: توسعه مسیرهای پروازی فرودگاه گیلان می‌تواند به گسترش شبکه پروازی استان و تسهیل تردد و سفرهای هوایی مسافران کمک کند.