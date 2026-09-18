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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

گروسی‌ها در حمایت از انقلاب اسلامی به میدان آمدند

گروسی‌ها در حمایت از انقلاب اسلامی به میدان آمدند

بیجار- مردم انقلابی بیجار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهای انقلابی حماسه آفریدند.

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کد مطلب 6950902

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    نظرات

    • شهروند IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مردم با غیریت بیجار همیشه افتخار آفرین هستند

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