https://mehrnews.com/x3d629 ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ کد مطلب 6950902 استانها کردستان استانها کردستان ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ گروسیها در حمایت از انقلاب اسلامی به میدان آمدند بیجار- مردم انقلابی بیجار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهای انقلابی حماسه آفریدند. دریافت 26 MB کد مطلب 6950902 کپی شد مطالب مرتبط دکلمه خوانی دانشآموز بیجاری در اجتماعات شبانه اجتماع شبانه در بیجار تجلی همدلی و همبستگی ملی ۲۰۲ شب استقامت و ایستادگی مردم ولایی ارومیه در خیابان پرچم متبرک کریمه اهلبیت(س) میهمان دل بیجاریها شد علمالهدی: حضور مردم در اجتماعات شبانه جلوهای از کرامت اجتماعی است تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب برچسبها انقلاب اسلامی بیجار تجمع مردمی
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