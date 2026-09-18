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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

دویست و دومین شب تجمعات شبانه مردم شیروان

دویست و دومین شب تجمعات شبانه مردم شیروان

شیروان- تجمعات شبانه مردم شیروان همزمان با سراسر کشور ۲۷ شهریور ماه برای دویست و دومین شب متوالی برگزار شد.

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کد مطلب 6950916

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