https://mehrnews.com/x3d62s ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ کد مطلب 6950916 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ دویست و دومین شب تجمعات شبانه مردم شیروان شیروان- تجمعات شبانه مردم شیروان همزمان با سراسر کشور ۲۷ شهریور ماه برای دویست و دومین شب متوالی برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6950916 کپی شد مطالب مرتبط غلامی: دشمن به دنبال افت علم و فناوری دانشآموزان است نبض حضور مردم شیروان در شب دویست و سوم دویست و یکمین شب اجتماع خونخواهان رهبر شهید در شیروان بعثت ملت شیروان به شب دویست و چهارم رسید تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب ۲۰۰ شب ایستادگی؛ روایت مردمی از یک حضور ماندگار قرار دویست و دوم مردم رشت برای وطن در میدان ۲۰۲ شب استقامت و ایستادگی مردم ولایی ارومیه در خیابان ۲۰۰ شب در شیروان؛ قصه شهری که شبها بیدار است شیروان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران تداوم تجمع شبانه مردم شیروان برچسبها تجمع مردمی شیروان آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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