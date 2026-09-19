خبرگزاری مهر، گروه‌ استان‌ها - حمیدرضا عبدالمنافی: والیبال البرز سابقه‌ای بیش از ۶۰ ساله دارد و چهره‌هایی از این استان به تیم ملی و سطح بین‌المللی رسیده‌اند.

کلاس مربیگری بین‌المللی سطح یک والیبال در البرز، تنها یک دوره آموزشی برای ارتقای دانش مربیان نبود؛ فرصتی بود تا پیشکسوتان، مربیان و چهره‌های شناخته‌شده والیبال بار دیگر درباره ظرفیت‌های استانی صحبت کنند که زمانی یکی از مراکز مهم پرورش بازیکن در کشور به شمار می‌رفت.

حضور مدرس فدراسیون جهانی والیبال و مربیانی از نقاط مختلف کشور در این دوره، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که البرز با این پیشینه و استعداد، امروز در چه جایگاهی از والیبال ایران قرار دارد و برای بازگشت به روزهای اوج چه نیازهایی دارد؟

پاسخ اهالی والیبال به این پرسش، اگرچه از زوایای مختلف بیان شد، اما یک نقطه مشترک داشت؛ استعداد در البرز وجود دارد، اما برای تبدیل استعداد به بازیکن حرفه‌ای و ملی، باید فضای رقابت و حضور در لیگ‌های کشور فراهم شود.

مجید مصباح، پیشکسوت والیبال، معتقد است برای شناخت جایگاه امروز این رشته در البرز باید به گذشته آن بازگشت.

وی با اشاره به سابقه بیش از ۶۰ ساله والیبال در کرج گفت که این رشته سال‌ها پیش در همین شهر دارای ساختار و مسابقات منظم بوده و سالن تختی در خیابان دانشکده کرج، میزبان رقابت‌های استانی و منطقه‌ای بوده است.

به گفته این پیشکسوت والیبال، سابقه والیبال در کرج تنها به پرورش چند بازیکن محدود نمی‌شود و این استان در دوره‌های مختلف بازیکنان مطرحی را به سطح ملی و حتی بین‌المللی معرفی کرده است.

وی همچنین با اشاره به سابقه حضور بازیکنان البرزی در تیم‌های ملی و همچنین لژیونر شدن برخی چهره‌های این استان، معتقد است سطح فنی و ظرفیت والیبال البرز همچنان بالاست و این استان توانایی داشتن حتی دو تیم در بالاترین سطح مسابقات کشور را دارد.

استعدادهایی که برای دیده شدن به تیم نیاز دارند

فرهاد اعرابی، دیگر پیشکسوت والیبال، مسئله اصلی امروز البرز را نه کمبود استعداد، بلکه نبود بستر مناسب برای پرورش و عرضه این استعدادها می‌داند.

وی با اشاره به سابقه حضور بازیکنان البرزی در تیم‌های ملی زنان و مردان گفت که این ظرفیت همچنان در استان وجود دارد، اما بازیکنان برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود ناچار هستند برای حضور در تیم‌های مختلف راهی استان‌های دیگر شوند.

اعرابی معتقد است وقتی بازیکن نوجوان و جوان در استان خود امکان حضور در لیگ‌های کشور را نداشته باشد، بخشی از استعدادها پیش از رسیدن به سطح حرفه‌ای از چرخه ورزش خارج می‌شوند.

وی تأکید کرد که شناسایی استعداد چندان دشوار نیست و مسئله مهم‌تر، فراهم کردن شرایط لازم برای پرورش آنهاست؛ موضوعی که از نگاه این پیشکسوت، مستلزم حضور مستمر تیم‌های البرزی در لیگ‌های مختلف کشور است.

وی حتی حضور در لیگ برتر را برای والیبال البرز ضروری دانست و گفت که تجربه گذشته نشان داده وجود چند تیم در سطح بالای مسابقات، فضای مناسبی برای رشد بازیکنان جوان و رسیدن آنها به تیم ملی ایجاد می‌کند.

منیت‌های گذشته به والیبال البرز آسیب زد

بهنام محمودی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران و از چهره‌های شناخته‌شده والیبال البرز، نیز بر ضرورت بازگشت این رشته به مسیر گذشته تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در هیئت والیبال استان البرز و زحمات مدیران پیشین، از برخی اختلافات و حواشی مدیریتی در سال‌های گذشته به عنوان عواملی یاد کرد که به والیبال استان آسیب زده است.

وی گفت که البرز در مقطعی پنج یا شش بازیکن در تیم ملی داشت و اکنون نیز ظرفیت بازگشت به آن شرایط را دارد.

محمودی در عین حال تأکید کرد که تحقق این هدف نیازمند همراهی مسئولان و توجه بیشتر به جوانان و بازیکنانی است که در استان فعالیت می‌کنند.

البرز ظرفیت میزبانی مسابقات بین‌المللی را دارد

والیبال البرز تنها به پرورش بازیکن محدود نمی‌شود. البرز از نگاه علی پورعروجی، مدرس فدراسیون جهانی والیبال و مسئول کمیته آموزش فدراسیون والیبال، از ظرفیت لازم برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی نیز برخوردار است.

وی با اشاره به پیشینه والیبال در استان البرز گفت که بازیکنان بزرگی از این منطقه به تیم ملی راه پیدا کرده‌اند و برخی نیز تجربه حضور در لیگ‌های خارجی را داشته‌اند.

وی برگزاری دوره مربیگری بین‌المللی در البرز را نیز نشانه‌ای از ظرفیت‌های موجود در استان دانست و توضیح داد که شرکت‌کنندگان این دوره از نقاط مختلف کشور و پس از طی فرآیند انتخاب توسط کمیته مربیان فدراسیون والیبال انتخاب شده‌اند.

از نگاه این مدرس فدراسیون جهانی، البرز از نظر زیرساختی نیز توان میزبانی برنامه‌های بین‌المللی والیبال را دارد.

پورعروجی با اشاره به ظرفیت مجموعه‌های ورزشی استان و برنامه مطرح‌شده برای اختصاص یک مجموعه ۶ هزار نفری به والیبال، معتقد است البرز می‌تواند در صورت فراهم شدن شرایط لازم، میزبان رویدادهای بین‌المللی این رشته باشد.

مشکل البرز استعداد نیست، مسیر حرفه‌ای شدن است

مسئله‌ای که پیشکسوتان والیبال مطرح می‌کنند، در واقع حلقه مفقوده میان استعدادیابی و قهرمان‌سازی است. بازیکن ممکن است در رده‌های پایه شناسایی شود، اما اگر تیمی در استان وجود نداشته باشد که او را در سطح رقابت‌های حرفه‌ای قرار دهد، مسیر رشدش ناچار به خارج از استان منتقل می‌شود.

این وضعیت در بلندمدت می‌تواند موجب شود بخشی از سرمایه انسانی والیبال البرز در اختیار باشگاه‌های سایر استان‌ها قرار گیرد؛ در حالی که به اعتقاد اهالی این رشته، ظرفیت انسانی و تاریخی لازم برای شکل‌گیری یک ساختار قدرتمند در خود البرز وجود دارد.

مطالبه مطرح‌شده از سوی پیشکسوتان نیز مشخص است؛ البرز فقط محل شناسایی بازیکن نباشد، بلکه باشگاه، تیم، لیگ و فضای رقابت حرفه‌ای نیز در اختیار استعدادهایش قرار دهد.

اگر این زنجیره تکمیل شود، بازگشت بازیکنان البرزی به تیم‌های ملی تنها یک خاطره از گذشته نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به هدفی برای نسل جدید والیبال استان تبدیل شود. در کنار آن، برخورداری از سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی مناسب می‌تواند البرز را از یک استان پرظرفیت به یکی از میزبانان رویدادهای مهم والیبال کشور و حتی مسابقات بین‌المللی تبدیل کند.