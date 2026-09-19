برگزاری آزمون سراسری قرآن کریم؛ قرآنیان استان سمنان نام نویسی کنند

سید رسول موسوی نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم در سراسر کشور به زودی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام این دوره از مسابقات در اقصی نقاط استان سمنان به صورت مجازی آغاز شده است، افزود: این نام نویسی تا چهاردهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان از عموم قرآن دوستان استان در رشته های مختلف دعوت کرد تا در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم کشورمان حضور پیدا کنند.

موسوی نژادیان با بیان اینکه این آزمون در رشته های مختلف برگزار می شود، بیان کرد: این آزمون در 26 رشته و چهار سرفصل اصلی همزمان با سراسر کشورمان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این آزمون به صورت کتبی برای 14 رشته آبان ماه امسال و به صورت مجازی در 12 رشته آذرماه امسال برگزار خواهد شد، تاکید کرد: علاقمندان در دو بخش بانوان و آقایان در تمام هشت شهرستان استان سمنان امکان نام نویسی مجازی در این آزمون را دارند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: «کارویژه آزمون»، «حفظ و مفاهیم قرآن کریم»، «معارف قرآن و اهل بیت (ع)» و «مهارت‌های تبلیغی و ترویجی فصل تعالی» چهار سرفصل اصلی این دوره از آزمون قرآن کشوری خواهد بود.

موسوی نژادیان با بیان اینکه این آزمون در بخش های حفظ اجزای قرآن کریم، تحقیق، معارف قرآنی و اهل بیت(ع) و .... برگزار می شود.

وی با بیان اینکه به پذیرفته شدگان مدرک تخصصی قرآن داده می شود، افزود: وبسایت بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم آماده نام نویسی از داوطلبان استان سمنان در رشته های مختلف است همچنین باید گفت با توجه به مهلت باقی مانده زمان خوبی برای نام نویسی داوطلبان در این استان وجود دارد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: با توجه به استعدادهای خوب قرآنی که در استان وجود دارد، امسال آزمون قرآنی با استقبال خوب مردم متدین این استان روبرو خواهد شد.