کشف ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمسیفرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازرسیها و پایشهای میدانی از ۱۵ تا ۲۷ شهریورماه، پنج مورد استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز شناسایی شد که در مجموع به کشف و جمعآوری ۴۰ دستگاه ماینر انجامید.
وی افزود: در یکی از موارد شناساییشده در شهرستان عسلویه، پنج دستگاه ماینر با توان مصرفی ۱۸ کیلووات در یک منزل مسکونی فاقد سکنه کشف شد که تجهیزات درون سایلنتباکس و در اتاقی خالی از سکنه مستقر شده بودند.
مدیر دفتر لوازم اندازهگیری شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در مورد دیگری، ۲ دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی ۹ کیلووات در اتاق خواب یک منزل شخصی شناسایی شد که برق مصرفی آنها از طریق انشعاب غیرمجاز و پیش از کنتور تأمین میشد.
شمسیفرد با اشاره به کشف یک دستگاه ماینر دیگر در شهرستان بوشهر بیان کرد: این دستگاه با توان مصرفی سه کیلووات در اتاقی مستقل در حیاط یک واحد مسکونی مستقر شده بود که با هماهنگی دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی و امور برق سه شهرستان بوشهر، برق آن قطع و تجهیزات غیرمجاز جمعآوری شد.
وی از کشف ۲ دستگاه ماینر دیگر در شهرستان عسلویه خبر داد و گفت: این تجهیزات بهصورت خاموش و دپو شده در اتاق خواب یک منزل شخصی نگهداری میشدند که با هماهنگی دادستانی و پلیس آگاهی شهرستان، جمعآوری شدند.
کشف ۳۰ ماینر در یک منزل مسکونی برازجان
مدیر دفتر لوازم اندازهگیری شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به یکی از موارد قابل توجه کشف تجهیزات استخراج رمزارز در استان اظهار کرد: در آخرین مورد، ۳۰ دستگاه ماینر با توان مصرفی ۹۱ کیلووات در یک منزل مسکونی فاقد سکنه در برازجان شناسایی شد.
وی افزود: این تجهیزات در سایلنتباکس مستقر شده و برای خنکسازی آنها از فن و کولر استفاده میشد که با هماهنگی مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی برازجان، برق محل قطع و دستگاههای غیرمجاز جمعآوری شدند.
شمسیفرد با تأکید بر پیامدهای استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: فعالیت غیرمجاز ماینرها علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه برق، احتمال بروز اختلال در تأمین برق و آسیب به تأسیسات شبکه را افزایش میدهد.
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