جشنواره نخل و خرما در شهرستان کارون برگزار شد

احمد یوسفینهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره نخل و خرما با تکیه بر ظرفیتهای بومی منطقه، فرصتی برای معرفی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توانمندیهای اقتصادی جوامع محلی شهرستان است.
وی اظهار کرد: وجود حدود یک میلیون نفر نخل در شهرستان کارون، این منطقه را به یکی از کانونهای مهم ظرفیتهای مرتبط با نخل در استان تبدیل کرده و میتوان از این ظرفیت در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهره گرفت.
وی افزود: جشنواره نخل و خرما در بخش مرکزی کارون با همت بخشداری مرکزی، اداره میراث فرهنگی شهرستان، شورای اسلامی و دهیاری روستای غزاویه کوچک و سایر مجموعههای همراه، برگزار و در حاشله آن غرفههای عرضه خرما، خارک، رطب و سایر محصولات مرتبط با نخل در کنار غرفههای صنایع دستی، کلوچه و شیرینیهای محلی و بازیهای بومی و محلی برپا شد.
یوسفینهاد ادامه داد: یکی از ظرفیتهای مهم کارون، تبدیل فرآوردههای حاصل از نخل به محصولات صنایع دستی است؛ موضوعی که میتواند با توسعه کارگاههای تولید صنایع دستی از برگهای نخل، ضمن حفظ بخشی از دانش و هنر بومی منطقه به ایجاد فرصتهای اشتغال برای جوامع محلی نیز کمک کند.
وی همچنین به ظرفیت تولید فرآوردههای سنتی مرتبط با نخل اشاره کرد و گفت: عرقیجات و «مای لگاح» به عنوان شیوه سنتی عرقگیری نخل از دیگر ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه هستند که قابلیت معرفی و تبدیلشدن به بخشی از رویدادهای گردشگری شهرستان را دارند.
رئیس میراث فرهنگی شهرستان کارون با اشاره به برگزاری جشن شکرانه برداشت خرما اظهار کرد: این جشن شامگاه جمعه با حضور مردم، جوامع محلی و مسئولان و اجرای گروههای بینالمللی میسان و زهرائیون و خوانندگان مطرح برگزار میشود.
وی در پایان گفت: شهرستان کارون تنها دارای ظرفیت نخل و خرما نیست و انگور، کنجد و چای قرمز نیز میتوانند محور برگزاری جشنوارههای فصلی باشند و مجموعه این ظرفیتها، امکان شکلگیری رویدادهای متنوع فرهنگی، کشاورزی و گردشگری را در شهرستان فراهم میکند.
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