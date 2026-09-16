صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۵ شهریور) و فردا (پنجشنبه، ۲۶ شهریور) در استان گیلان و غرب مازندران رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی افزود: روز جمعه (۲۷ شهریور) در بخش‌هایی از شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست، همچنین امروز در غالب مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز شنبه (۲۸ شهریور) با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور، برای این مناطق و غرب سواحل دریای خزر بارش باران مورد انتظار است.

وی با اشاره به وضعیت جوی جنوب کشور گفت: طی امروز در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی درباره وزش باد در مناطق مختلف کشور نیز اظهار کرد: طی امروز در شرق، شمال شرق، جنوب شرق و جنوب کشور و در روزهای پنجشنبه و جمعه در غرب، جنوب غرب و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد، همچنین در مناطق مستعد، طی این مدت پدیده گردوخاک نیز دور از انتظار نیست.

پیش‌بینی وضعیت هوای تهران

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۵ شهریور) صاف تا کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۲ و حداکثر دمای آن ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در نیمه جنوبی و غربی تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که در پاره‌ای نقاط گاهی همراه با گردوخاک خواهد بود.