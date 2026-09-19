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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۸

۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای محور لنده–تشان اختصاص یافت

۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای محور لنده–تشان اختصاص یافت

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسریع در اجرای محور لنده–تشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک های کشور که با حضور معاون اقتصادی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و فرماندار لنده برگزار شد، بر ضرورت تأمین اعتبار و تسریع در آغاز عملیات اجرایی محور لنده–تشان تأکید کرد.

وی با تشریح اهمیت این پروژه اظهار کرد: محور لنده–تشان تنها برای شهرستان لنده اهمیت ندارد، بلکه شهرستان‌های بهمئی و کهگیلویه و بخشی از استان خوزستان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و در اتصال مرکز کشور به جنوب نقش مهمی خواهد داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: با اجرای این محور، مسیر ارتباطی نسبت به مسیر فعلی حدود ۱۰۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود که این موضوع اهمیت پروژه را دوچندان می‌کند.

رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه گفت: مطالعات و برآورد محور لنده–تشان توسط مشاور به پایان رسیده و به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تحویل شده است.

وی بیان کرد: با احتساب حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر رئیس‌جمهور و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ماده ۵۶، امکان آغاز عملیات اجرایی پروژه فراهم می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در همین راستا، این بانک به عنوان بانک عامل پروژه اعلام کرده است در نیمه دوم سال از محل ماده ۵۶، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال برای حمایت از اجرای محور لنده–تشان اختصاص می‌دهد.

کد مطلب 6951071

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ۳۰سال دیگه لابد به بهره برداری میرسه

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