  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۲

پاتک پلیس به سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان

پاتک پلیس به سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۳۷۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در چند عملیات توسط تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی چند اقدام اطلاعاتی و اجرای سه عملیات مشترک فرااستانی، از تردد قاچاقچیان و انتقال محموله‌های مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس در چند عملیات غافلگیرانه موفق شدند ۳۵۷ کیلوگرم تریاک و ۱۴ کیلوگرم حشیش از قاچاقچیان کشف و ضبط کنند.

وی گفت: در این عملیات‌ها ۱۱ دستگاه خودرو توقیف و ۱۳ نفر از سوداگران مرگ نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار اسحاقی در پایان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مجرمانه و موضوعات امنیتی را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه ۱۹۷ آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات شهروندان درباره عملکرد پلیس است.

کد مطلب 6951073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه