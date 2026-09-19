پاتک پلیس به سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی چند اقدام اطلاعاتی و اجرای سه عملیات مشترک فرااستانی، از تردد قاچاقچیان و انتقال محموله‌های مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس در چند عملیات غافلگیرانه موفق شدند ۳۵۷ کیلوگرم تریاک و ۱۴ کیلوگرم حشیش از قاچاقچیان کشف و ضبط کنند.

وی گفت: در این عملیات‌ها ۱۱ دستگاه خودرو توقیف و ۱۳ نفر از سوداگران مرگ نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار اسحاقی در پایان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مجرمانه و موضوعات امنیتی را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه ۱۹۷ آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات شهروندان درباره عملکرد پلیس است.