به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید روح‌الله حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به حوادث اخیر سیستان و بلوچستان، شهادت نیروهای امنیتی در سراوان و مولوی محمدیوسف گرگیج، امام‌جماعت مسجد محمد رسول‌الله (ص) زاهدان را تسلیت گفت و بر ضرورت حمایت از خانواده شهدا و پیگیری عاملان این حوادث تأکید کرد.

امام جمعه موقت زاهدان اظهار کرد: در روزهای گذشته دو حادثه دردناک در استان رخ داد؛ نخست شهادت سه تن از نیروهای عزیز در سراوان، شهیدان مهدی سرحدی، میثاق ثانی و مسلم فاضلی و دیگری شهادت مولوی محمدیوسف گرگیج، روحانی اهل‌سنت و امام‌جماعت مسجد محمد رسول‌الله (ص) زاهدان.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به شخصیت مولوی گرگیج گفت: این روحانی اهل‌سنت به‌صورت صادقانه در صحنه‌های مختلف حضور داشت و آنچه می‌گفت و انجام می‌داد، از روی اعتقاد بود.

امام‌جمعه موقت زاهدان افزود: مولوی گرگیج اهل سیاسی‌کاری نبود و به نظام جمهوری اسلامی و مسئله وحدت اعتقاد داشتند و در این مسیر فعالیت می‌کرد.

وی با تأکید بر پیوند عمیق میان مردم شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان بیان کرد: برادران اهل‌سنت ما از خون ما هستند و در بسیاری از خانواده‌ها و اقوام، پیوندهای شیعه و سنی وجود دارد؛ بنابراین جدایی میان مردم معنا ندارد.

ترور علمای وحدت‌گرا نباید بی‌پاسخ بماند

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ضرورت واکنش روشن جامعه نسبت به ترور علمای اهل‌سنت گفت: باید نسبت به شهادت علمایی که در مسیر وحدت و همراهی با نظام فعالیت داشته‌اند، موضع روشن و صریح وجود داشته باشد.

وی با اشاره به شهادت مولوی عبدالواحد ریگی، امام‌جمعه فقید خاش و دیگر علمای اهل‌سنت که در حوادث تروریستی جان خود را از دست داده‌اند، افزود: چرا در برابر شهادت این علما سکوت می‌شود و چرا موضع‌گیری روشنی درباره این حوادث صورت نمی‌گیرد؟

امام‌جمعه موقت زاهدان ادامه داد: مولوی گرگیج به دلیل اعتقادی که داشت و وظیفه‌ای که برای خود احساس می‌کرد، در میدان حضور می‌یافت و مردم را به وحدت دعوت می‌کرد؛ بنابراین انتظار می‌رود جامعه نسبت به چنین حوادثی واکنش نشان دهد.

وی همچنین با قدردانی از نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برای تلاش در شرایط دشوار، گفت: درخواست ما این است که اجازه ندهند خون‌های مقدس شهدا بر زمین بماند.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: عاملان حوادث اخیر باید شناسایی شوند و به سزای اعمال خود برسند.

وی در پایان با تسلیت و تبریک به خانواده‌های شهدای اخیر، بر ضرورت همراهی مردم با خانواده شهدا و گرامیداشت یاد و راه آنان تأکید کرد.