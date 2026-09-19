لغو مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اطلاعیه منتشر شده در روزنامه رسمی ترکیه حاکی از آن است که هیئت نظارت بر بانک های این کشور مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده است.

بر اساس این گزارش، در اطلاعیه مذکور آمده است که مقرر شده مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول که مقر اصلی آن در تهران است لغو شود.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است که تصمیم مذکور بر اساس بند موجود در قانون بانکداری ترکیه اتخاذ شده که اجازه لغو مجوز هر بانکی را که تداوم فعالیت های آن خطری برای حقوق سپرده گذاران یا امنیت و ثبات نظامی مالی! به شمار برود می دهد