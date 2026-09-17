ادامه اقدامات خصمانه آمریکا با ادعای تحریم افراد مرتبط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد که پلتفرم تبادل ارزهای دیجیتال «بیت بانک» را به اتهام حمایت از دولت ایران تحریم کرده است.
خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد تحریمهای اعمالشده علیه ایران در روز جاری، یک شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک و سه فرد را شامل میشود.
این وزارتخانه مدعی شد به هدف قرار دادن سیستم داراییهای دیجیتال ایران،، شرکتها و نهادهای بینالمللی که فعالیت آن را تسهیل میکنند، ادامه خواهد داد.
این اقدامات آمریکا درحالی صورت می گیرد که این کشور تاکنون نتوانسته چه در عرصه نظامی و چه اقتصادی خواسته های خود را به جمهوری اسلامی ایران دیکته کند.
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