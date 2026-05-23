سردار کارگر: وظیفه مسئولین حل مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و سالروز حماسه عظیم آزادسازی خرمشهر، اظهار داشت: امروز ملت ایران در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی قرار دارد و همانگونه که در دوران دفاع مقدس شاهد حضور عظیم و بینظیر مردم در صحنه بودیم، امروز نیز مردم عزیز ایران اسلامی در میدان ایستادگی، مقاومت و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حضور دارند و همین حضور، بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است.
سردار کارگر در ادامه به حماسه آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد پرداخت و افزود: سوم خرداد و حماسه آزادسازی خرمشهر نقطه عطفی در تثبیت انقلاب اسلامی و شکست اراده دشمنان برای فروپاشی نظام اسلامی بود. در عملیات بیتالمقدس همه مردم از اقشار مختلف، با هر سلیقه و گرایش سیاسی و اجتماعی، در کنار نیروهای مسلح قرار گرفتند و همین وحدت و انسجام موجب شد، دشمن به این نتیجه برسد که ملت ایران شکستناپذیر است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب بارها تأکید میکردند که «هدف اصلی دشمن از آغاز جنگ تحمیلی، نابودی اصل انقلاب اسلامی بود و اختلافات مرزی تنها بهانهای برای تحقق این هدف محسوب میشد»، تصریح کرد: دشمنان در جنایاتی که اخیراً مرتکب شدند همان سناریو را با شکل و ظاهری متفاوت دنبال کردند که مسئله هستهای تنها پوششی برای هدفشان بود و هدف نهایی آنها تجزیه ایران اسلامی بود که با شکست روبهرو شد.
وی تاکید کرد: دشمنان در جنگ تحمیلی سوم بهدنبال فروپاشی نظام بودند، اما با هدایتهای حکیمانه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایستادگی مردم و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح، بار دیگر شکست خوردند و جمهوری اسلامی ایران همانند دوران دفاع مقدس، در این میدان نیز سربلند و پیروز خواهد شد.
سردار کارگر با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در تعرض به کشورمان تصریح کرد: امروز بزرگترین قدرتهای نظامی دنیا با تمام امکانات و تجهیزات در برابر ملت ایران صفآرایی کرده، اما علیرغم همه فشارها و توطئهها، نتوانستند اراده ملت ایران را بشکنند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: رژیم صهیونیستی به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، یک پادگان نظامی است که دولتی در درون آن قرار دارد، با حمایت کامل آمریکا و برخی کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد، اما خودش در باتلاقی گرفتار شده که راه نجاتی از آن ندارد.
وی با تأکید بر نقش ملت ایران در صحنه دفاع از کشور در برابر استکبار جهانی خاطرنشان کرد: در تمامی اتفاقات از سالهای انقلاب اسلامی گرفته، تا دوران دفاع مقدس و دفاع اخیر ملت ایران و فتنهها، حوادثی که با طراحی دشمن صورت گرفت، این مردم بودند که از نظام اسلامی دفاع کردند و امروز نیز همین مردم با بصیرت، آگاهی و ایمان در صحنه حضور دارند.
سردار کارگر ادامه داد: باید قدر ملت بزرگ ایران را بدانیم و هر اقدامی برای خدمتگزاری به آنها را افتخار خود بدانیم. ملت ایران در حوادث اخیر بار دیگر نشان دادند که در لحظات حساس، پشتیبان و مدافع تمامیت ارضی کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت افزود: دشمن ضربات سنگینی به ما وارد کرد و شهادت فرماندهان، شخصیتها و عزیزان ملت ایران ضایعهای بزرگ بود، اما همانگونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای (ره) فرمودند، «بعثت مردم ایران شکل گرفت»؛ و این حضور کمنظیر مردم در صحنه، حقیقتاً تاریخی و ماندگار است. امروز شاهد حضور گسترده مردم در مراسم، اجتماعات و صحنههای مختلف هستیم و این مسئله نشان میدهد که ملت ایران همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و خواهند ایستاد.
وی ناامیدسازی و بزرگنمایی درخصوص مسائل اقتصادی را دسیسه دشمن دانست و اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و معیشتی موضوعی نیست که صرفاً مربوط به جنگ یا تحولات اخیر باشد، بلکه سالهاست کشور با این مسائل روبهرو است. البته طبیعی است که جنگ و فشارهای خارجی برخی مشکلات را تشدید کند، اما دشمن تلاش دارد تمام مشکلات این حوزه را به مقاومت ملت ایران در دفاع از کشور گره بزند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: باید تهدیدها را در کنار فرصتها دید و واقعیت این است که امروز فرصتهای بزرگی پیشروی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که با وحدت ملی و مدیریت صحیح میتوان از آنها بهرهبرداری کرد.
سردار کارگر در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از مسئولان و تیم مذاکرهکننده خاطرنشان کرد: کشور دارای ساختار قانونی، دولت، شورای عالی امنیت ملی و رهبری حکیم و مقتدر است و همه امور باید در چارچوب تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال شود. در عین حال مردم حق دارند مطالبات و دغدغههای خود را مطرح کنند، زیرا پشتوانه اصلی کشور همین مردم هستند و مسئولان نیز باید با مردم صادقانه سخن بگویند و مشکلات را مدیریت کنند.
وی افزود: برخورد با محتکران، گرانفروشان و افرادی که معیشت مردم را هدف قرار میدهند، یک ضرورت جدی است و کسانی که توانایی مدیریت ندارند باید میدان را به نیروهای کارآمد واگذار کنند. معتقدیم همانند دوران ۸ سال دفاع مقدس بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیه جهادی و انقلابی در رفع این مشکلات هستیم.
سردار کارگر با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور مقتدر و عزتمند است و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز به هویت ایرانی و اقتدار جمهوری اسلامی افتخار میکنند. دشمنان تلاش کردند ملت ایران را تحقیر کنند، اما مقاومت مردم ایران موجب شد آنان خود دچار شکست و تحقیر شوند. جمهوری اسلامی هرگز از عزت، استقلال و شرافت خود عقبنشینی نخواهد کرد و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جایگاه قدرتمندی قرار نداشت، حمله نظامی علیه ملت ایران شکل نمیگرفت. دشمن زمانی به حمله و فشار متوسل میشود که از قدرت و پیشرفت جمهوری اسلامی احساس خطر کند. رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تأکید فرمودهاند که ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم و ملت ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع راهیان نور اشاره کرد و گفت: راهیان نور حتی در دوران جنگ و زیر بمباران دشمن نیز تعطیل نشد و امروز نیز نباید تعطیل شود. امروز سوژهها، ظرفیتها و عرصههای جدیدی پیشروی راهیان نور قرار دارد و باید متناسب با شرایط روز، بازطراحیهای لازم در این حوزه انجام شود تا نسل جوان بیش از گذشته با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت آشنا شود.
وی در پایان به جنایت آمریکاییها در حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب اشاره کرد و بیان داشت: این حادثه تلخ یکی از اسناد روشن جنایات دشمنان علیه ملت ایران است و اقدامات لازم برای ثبت و ماندگاری این واقعه در حال انجام است. در همین زمینه، تماسها و هماهنگیهایی با وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گرفته و انشاءالله اقدامات مؤثری برای تبیین این حادثه و معرفی آن به نسلهای آینده انجام خواهد شد.
