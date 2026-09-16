  1. استانها
  2. یزد
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

حمل و نقل عمومی در شهر یزد برای عموم شهروندان رایگان شد

حمل و نقل عمومی در شهر یزد برای عموم شهروندان رایگان شد

یزد- سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد از رایگان شدن بلیت اتوبوس‌های شهری از ۳۱ شهریور تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ برای همه شهروندان همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، حجت‌الاسلام سیدمحمد ناصر حیدری اظهار کرد: رایگان شدن ناوگان حمل و نقل خط واحدهای شهری در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد بررسی و پس از ارجاع به صحن شورا، به تصویب اعضای شورا رسید.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، بلیت اتوبوس‌های شهری در این بازه زمانی برای عموم شهروندان رایگان خواهد بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد هدف از این تصمیم را تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان و خانواده‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی عنوان کرد و گفت: استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به مدیریت ترافیک و کاهش بخشی از سفرهای خودرویی نیز کمک کند.

کد مطلب 6948954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه