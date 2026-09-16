حمل و نقل عمومی در شهر یزد برای عموم شهروندان رایگان شد

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، حجتالاسلام سیدمحمد ناصر حیدری اظهار کرد: رایگان شدن ناوگان حمل و نقل خط واحدهای شهری در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد بررسی و پس از ارجاع به صحن شورا، به تصویب اعضای شورا رسید.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، بلیت اتوبوسهای شهری در این بازه زمانی برای عموم شهروندان رایگان خواهد بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد هدف از این تصمیم را تسهیل رفتوآمد دانشآموزان و خانوادهها همزمان با آغاز سال تحصیلی عنوان کرد و گفت: استفاده بیشتر از حملونقل عمومی میتواند به مدیریت ترافیک و کاهش بخشی از سفرهای خودرویی نیز کمک کند.
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