عنایت انصاری‌فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر از برقراری دو پرواز فوق‌العاده شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران به یاسوج و بالعکس خبر داد و گفت: این پروازها در روزهای هفتم و دهم مهرماه انجام می‌شود.

وی افزود: در پی پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و دستور وزیر راه و شهرسازی برای برقراری پروازهای فرودگاه یاسوج از مهرماه، شرکت هواپیمایی ماهان دو پرواز فوق‌العاده را در برنامه قرار داده است.

مدیر فرودگاه یاسوج تصریح کرد: برنامه این دو پرواز هم‌اکنون در سایت فرودگاه یاسوج اطلاع‌رسانی شده و مسافران می‌توانند برای اطلاع از جزئیات پروازها به برنامه اعلام‌شده مراجعه کنند.

انصاری‌فرد ادامه داد: علاوه بر شرکت ماهان، به سه شرکت هواپیمایی دیگر نیز دستور داده شده است برنامه پروازی خود را اعلام کنند و به محض دریافت برنامه، جزئیات آن برای اطلاع مردم منتشر خواهد شد.

پروازهای خارجی یاسوج در انتظار پاسخ شرکت‌ها

وی درباره برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه یاسوج نیز گفت: برای برقراری پرواز به مقاصد مسقط و نجف با شرکت‌های مختلف هواپیمایی مذاکره شده است، اما این شرکت‌ها با توجه به شرایط ایجادشده پس از جنگ و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های هوایی تاکنون پاسخ نهایی خود را اعلام نکرده‌اند.

مدیر فرودگاه یاسوج خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرواز خارجی از فرودگاه یاسوج برقرار نیست و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی این پروازها ادامه دارد.

انصاری‌فرد تأکید کرد: پروازهای فوق‌العاده شرکت ماهان از هفتم مهرماه آغاز می‌شود و درباره برنامه‌های بعدی نیز منتظر اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی و اعلام برنامه از سوی شرکت‌های هواپیمایی هستیم.