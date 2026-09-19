عنایت انصاریفرد در گفت و گو با خبرنگار مهر از برقراری دو پرواز فوقالعاده شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران به یاسوج و بالعکس خبر داد و گفت: این پروازها در روزهای هفتم و دهم مهرماه انجام میشود.
وی افزود: در پی پیگیریهای انجامشده از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و دستور وزیر راه و شهرسازی برای برقراری پروازهای فرودگاه یاسوج از مهرماه، شرکت هواپیمایی ماهان دو پرواز فوقالعاده را در برنامه قرار داده است.
مدیر فرودگاه یاسوج تصریح کرد: برنامه این دو پرواز هماکنون در سایت فرودگاه یاسوج اطلاعرسانی شده و مسافران میتوانند برای اطلاع از جزئیات پروازها به برنامه اعلامشده مراجعه کنند.
انصاریفرد ادامه داد: علاوه بر شرکت ماهان، به سه شرکت هواپیمایی دیگر نیز دستور داده شده است برنامه پروازی خود را اعلام کنند و به محض دریافت برنامه، جزئیات آن برای اطلاع مردم منتشر خواهد شد.
پروازهای خارجی یاسوج در انتظار پاسخ شرکتها
وی درباره برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه یاسوج نیز گفت: برای برقراری پرواز به مقاصد مسقط و نجف با شرکتهای مختلف هواپیمایی مذاکره شده است، اما این شرکتها با توجه به شرایط ایجادشده پس از جنگ و محدودیتهای ناشی از تحریمهای هوایی تاکنون پاسخ نهایی خود را اعلام نکردهاند.
مدیر فرودگاه یاسوج خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرواز خارجی از فرودگاه یاسوج برقرار نیست و پیگیریها برای راهاندازی این پروازها ادامه دارد.
انصاریفرد تأکید کرد: پروازهای فوقالعاده شرکت ماهان از هفتم مهرماه آغاز میشود و درباره برنامههای بعدی نیز منتظر اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی و اعلام برنامه از سوی شرکتهای هواپیمایی هستیم.
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