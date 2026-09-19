به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، ایستگاه شینجوکو یک مرکز حمل ونقل شلوغ با شرکت های متعدد ریلی است که روزانه به بیش از ۲.۷ میلیون مسافر سرویس رسانی می کند و رکورد جهانی گینس به عنوان شلوغ ترین ایستگاه راه آهن را دارد.

در بخشی از این ایستگاه که توسط شرکت ریلی East Japan Railway راهبری می شود، سطل آشغال ها روزانه بیش از ۱۰ بار به طور دستی خالی می شوند. هرچند تعداد سطل آشغال ها در ۱۰ سال اخیر به دلایل پاکیزگی و امنیتی کاهش یافته است. این شرکت ریلی مشغول آزمایش سه سطل آشغال خودکار است که هرکدام بیش از یک متر ارتفاع دارند و با سرعت محتاطانه ۲۰ سانتیمتر در ثانیه حرکت می کند.

شینیا کاوامیچی یکی از مقامات تحقیقاتی این شرکت می گوید: ما می خواستیم آزمایش کنیم چنین وسیله ای می تواند به طور خودکار و ایمن در محیطی مانند ایستگاه شینجوکو فعالیت کند. ما می خواستیم دریابیم سطل آشغال های متحرک که زباله را جمع آوری می کنند، قادر به ایجاد چه تحقیقی هستند و اینکه آیا افراد واقعا تمایلی به پرتاب کردن زباله در آنها دارند یا خیر.

در این پروژه آزمایشی که تا اواخر نوامبر ادامه می یابد، روبات ها در فضای همیشه شلوغ و پرتردد سالن زیرزمینی ایستگاه فعالیت می کنند و زباله ها را به کاربران انسانی می رسانند.

کاوامیچی در این باره اعلام کرد روبات ها طوری طراحی شده اند تا کند حرکت کنند و به این ترتیب مردم می توانند زباله را در آنها بیندازند.

این شرکت همچنین می خواست آزمایش کند آیا روبات ها می توانند در جمعیت ناوبری کنند و مسافران آنها را قبول می کنند یا خیر. این روبات با چشم های بزرگ بین توریست ها محبوب شده و بسیاری از آنها با سطل های زباله روباتیک عکس می گیرند.