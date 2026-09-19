شان پن زمان اکران فیلمش را تعیین کرد؛ وقت خروج ترامپ از کاخ سفید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، به یقین از زمانی که اعلام شد فیلم جدیدی به کارگردانی شان پن در دست ساخت است، کنجکاوی زیادی در موردش به وجود آمده است؛ آن هم با توجه به موضوع آن که به ۶ ژانویه و حمله هواداران ترامپ به کنگره مربوط است. این فیلم که هنوز عنوان ندارد، حول محور یک افسر پلیس به نام مایکل فانون می‌چرخد که در وقایع ۶ ژانویه درگیر شد. حالا قرار شده یک کمپانی اقماری از برادران وارنر به نام «کلاک ورک» از این فیلم حمایت ‌کند.

چندی پیش گفته شد تام هاردی، از سوی پن برای این نقش انتخاب شده، اما به تازگی بردلی کوپر به این فیلم مرتبط شده است.

حالا به گفته «اینسایدر»، فیلمبرداری این فیلم قرار است در پاییز ۲۰۲۷ انجام شود و فیلم در دسامبر ۲۰۲۸ در سینماهای منتخب اکران شود و سپس در ژانویه ۲۰۲۹، همزمان با خروج ترامپ از کاخ سفید، به صورت گسترده اکران شود و حالا این کمپانی مستقل برادران وارنر یعنی Clockwork، است که از این فیلم حمایت می‌کند.

اما موضوع این است که تا آن زمان اگر فیلم حتی به مراحل پس‌ از تولید برسد و آماده اکران شود، این دیوید الیسون است که باید برای تولیدات برادران وارنر تصمیم بگیرد، و درامی که درباره ۶ ژانویه باشد، به نظر می‌رسد کاندیدای واضحی برای حذف باشد!

از سوی دیگر، شاید این زمان‌بندی هدفمند باشد. شنیده شده که پم عبدی و مایکل دِ لوکا، روسای بخش سینمایی برادران وارنر، در حالی که آینده خودشان به چگونگی تغییر شکل استودیو پس از ادغام پارامونت-برادران وارنر بستگی دارد، بر این باورند که پس از ورود الیسون، برنامه جدا کردن «کلاک‌ورک» به عنوان یک نهاد جداگانه مطرح است. در واقع این استودیوی مستقل پس از خریده شدن برادران وارنر توسط الیسون، قرار است به صورت مستقل و خارج از ادغام فعالیت کند تا بتواند با استودیوهای مستقلی مثل A۲۴ و نئون رقابت کند.

درباره فیلم پن با موضوع ۶ ژانویه گفته شده که داستانی غیرمنتظره درباره دوستی است. فانون از سال ۲۰۰۱ تا زمان بازنشستگی در سال ۲۰۲۱ در اداره پلیس متروپولیتن خدمت کرد، در حمله به ساختمان کنگره مجروح شد و از حامیان ترامپ بود. او کتابی با عنوان «خط را نگه دار» نوشته که در آن به دوستی مهمش با یک کارگر جنسی سیاه‌پوست به نام لزلی می‌پردازد که وی به افسران جوان‌تر معرفی‌اش کرد تا از حمایت آنها برخوردار شود.

این سوژه به پروژه‌ای که الیسون اجازه انجام آن را بدهد، شباهتی ندارد و همین موضوع می‌رساند که چرا اکنون این پروژه به بخش مستقل برادران وارنر، یعنی «کلاک ورک» منتقل شده تا بتواند به تنهایی و بدون نظارت الیسون بر هیچ یک از برنامه‌هایش، به تولید فیلم‌هایی با موضوع متفاوت ادامه دهد.

شان پن بازیگر، فیلمساز و نویسنده‌ای است که ۲ بار برنده جایزه اسکار شده و در طول چهار دهه فعالیت حرفه‌ای خود به یک نماد بدل شده است. به عنوان یک فیلمساز، آثار ارزشمندی که پن ساخته شامل فیلم‌های «به سوی طبیعت وحشی»، «قول»، «روز پرچم» و اولین فیلمش «دونده هندی» می‌شود که نامزد جایزه اسکار شده‌اند. وی به عنوان بازیگر ۵ بار نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده و ۲ بار برای فیلم‌های «رودخانه مرموز» و «میلک» این جایزه را دریافت کرده است. پن به زودی در ۲ فیلم مستقل بازی خواهد کرد؛ «دادیو» به کارگردانی کریستی هال و «مگس‌های سیاه» به کارگردانی ژان-استفان سوور.