طلا در مسیر نخستین رشد هفتگی؛ کاهش قیمت نفت فشار تورم را کم کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه به بالاترین سطح یک‌هفته‌ای خود صعود کرد و در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی پس از چهار هفته متوالی قرار گرفت. این رشد در حالی رقم خورد که کاهش قیمت نفت، نگرانی‌ها پیرامون تداوم فشارهای تورمی را تا حدودی تسکین داد. بر این اساس، طلا در معاملات نقدی با رشدی ۱.۲ درصدی به ۴،۳۷۸ دلار در هر اونس رسید و قراردادهای آتی طلا در بازار آمریکا نیز با ۰.۶ درصد افزایش، در قیمت ۴،۴۲۴.۹۰ دلار بسته شدند.

کریس گافنی، رئیس بازارهای جهانی در اوربانک، در تحلیل این وضعیت اظهار داشت: «کاهش قیمت نفت به کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند؛ چرا که نفت محرک اصلی تورم کلی بوده است.» وی افزود: «سرمایه‌گذاران فلزات گران‌بها در انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا بودند و با انبوهی از پوزیشن‌های فروش (Short) وارد شدند تا از ریزش مورد انتظار طلا سود ببرند، اما این موقعیت‌ها به‌سرعت بسته شدند که نشان‌دهنده انتظارات صعودی سرمایه‌گذاران است.»

قیمت نفت خام برنت برای سومین روز متوالی کاهش یافت، چرا که کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه عربستان بر نگرانی‌ها پیرامون گسترش درگیری در خاورمیانه غلبه کرد. اگرچه قیمت پایین‌تر نفت تا حدی نگرانی‌های تورمی را برطرف کرد، اما خطر شوک عرضه در خاورمیانه همچنان یک دغدغه کلیدی است. در این میان، ارزش دلار به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه و نیم اخیر رسید که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر کرد.

فدرال رزرو نیز روز چهارشنبه نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و از تداوم افزایش‌ها در ماه‌های آینده خبر داد. بر اساس ابزار «فد واچ» بورس شیکاگو، معامله‌گران اکنون ۵۵ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا در نشست بعدی خود در ماه اکتبر، نرخ بهره را دوباره افزایش دهد. اگرچه طلا به‌طور سنتی پوششی در برابر تورم محسوب می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند جذابیت آن را با ارزشمندتر کردن دارایی‌های بازده‌دار کاهش دهد. افزون بر این، بانک ژاپن نیز نرخ بهره را به بالاترین سطح ۳۱ ساله رساند و آمادگی خود را برای ادامه افزایش هزینه‌های استقراض اعلام کرد.

گافنی در پایان خاطرنشان کرد که طلا اکنون در حال آزمایش مقاومت در محدوده ۴،۴۰۰ تا ۴،۴۴۰ دلار است و عبور از این سطح می‌تواند مسیر رشد بیشتر قیمت را هموار کند. در همین حال، در معاملات نقدی، نقره با ۲.۳ درصد افزایش به ۶۶.۷۰ دلار، پلاتین با ۲.۲ درصد رشد به ۱،۸۱۲.۵۰ دلار و پالادیوم با ۱.۵ درصد افزایش به ۱،۳۱۰.۲۰ دلار رسیدند تا تمامی فلزات گران‌بها در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گیرند.