محکومیت یک میلیاردی پیکان در پرونده شکایت بازیکن سابق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت احمد نصیری از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۳۲۵ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۴ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۵۱۳ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت علی احمدی از باشگاه فردوسی ثامن مشهد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۹۹ میلیون ۵۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۶۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مجتبی حق دوست از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸۵ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت مهدی رنجبر از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.