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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

محکومیت یک میلیاردی پیکان در پرونده شکایت بازیکن سابق

محکومیت یک میلیاردی پیکان در پرونده شکایت بازیکن سابق

باشگاه پیکان از سمت کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به پرداخت یک میلیارد تومان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت احمد نصیری از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۳۲۵ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۴ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۵۱۳ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت علی احمدی از باشگاه فردوسی ثامن مشهد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۹۹ میلیون ۵۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۶۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مجتبی حق دوست از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸۵ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت مهدی رنجبر از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

کد مطلب 6951260

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