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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

نمایش مستندهایی درباره تئاتر ایران در خانه هنرمندان

نمایش مستندهایی درباره تئاتر ایران در خانه هنرمندان

فصل جدید جلسات فیلم‌تئاترهای سینماتک خانه هنرمندان ایران از چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵ همزمان با آغاز فصل پاییز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در ادامه برنامه نمایش فیلم‌تئاترها، مستندهایی درباره تئاتر ایران انتخاب شده و آثاری از مستندسازان ایرانی طی چهار هفته متوالی در ماه مهر، همراه با تحلیلِ منتقدان و نقد آثار به نمایش در می‌آیند.

طبق برنامه اعلام شده، مستندهای «پرنده آبی» به کارگردانی فرزاد فره‌وشی، «گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران» به‌ کارگردانی همایون امامی، «گیشه‌ دو» به‌ کارگردانی حسن جودکی و «قحط‌الرجال» به‌کارگردانی محمد عسکری‌زاده طی چهار هفته مستمر از چهارشنبه یکم مهر تا چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ روی پرده خواهند رفت که جزئیات مربوط به هر یک از این برنامه‌ها به تدریج و به صورت هفتگی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نمایش و تحلیل این آثار با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شد و اکنون به سومین سال برگزاری رسیده است.

کد مطلب 6950657
عطیه موذن

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