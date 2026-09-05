برلین صحنه خودنمایی فناوری چینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شانگهای آی، در IFA ۲۰۲۶ برندهای چینی حضوری قدرتمند با محصولات اکوسیستم های هوش مصنوعی دارند.

در نمایشگاه امسال ۹۳۲ شرکت چینی حضور دارند که یک رکورد به حساب می آید. این رقم حدود نیمی از شرکت کنندگان در رویداد مذکور است و نسبت به سال گذشته ۲۰۰ شرکت بیشتر است.

شیائومی در این مراسم یک غرفه ۳۳۰۰ متر مربعی دارد و بیش از ۳۸۰ محصول را به نمایش می گذارد. این بزرگترین نمایش اکوسیستم انسان، خودرو ، خانه این شرکت در سطح جهانی به حساب می آید. نقطه عطف محصولات این شرکت «شیائومی ۱۸ فولد» و نخستین موبایل پرچمدار تاشو آن است. در این موبایل از تراشه ای نوین نیز استفاده شده است. همچنین این شرکت اعلام کرده خودروهایش در ۲۰۲۷ میلادی وارد بازار اروپا می شوند.

از سوی دیگر شرکت هایسنس با کانسپت «Companion Living» خود خانه هوشمند را متحول می کند.AI Companion Suite هوشمندی را وارد تمام حوزه های خانه از جمله پخت و پز، لباسشوی، تهویه هوا و انرژی می کند و برای این منظور دستگاه ها را طوری هماهنگ می کند تا تجربه ای نامحسوس و شخصی سازی شده، ایجاد کند.

شرکت چینی تی سی ال نیز با همراهی یک روبات هم نشین از جدیدترین محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی خود در IFA رونمایی کرد. از چشمگیر ترین محصولات آن طیفی از موبایل های هوشمند جدید و عینک هوش مصنوعی بودند.Ray Neo عینک واقعیت افزوده جدید شرکت است که در این مراسم نمایش داده شد.

همچنین شرکت Anker Innovations هوش مصنوعی را محور جدیدترین محصولات هوشمند خانگی، انرژی و صوتی خود قرار داده است.