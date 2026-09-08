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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

اولین جراحی رباتیک نقص مادرزادی قلب در جهان با هوش مصنوعی

اولین جراحی رباتیک نقص مادرزادی قلب در جهان با هوش مصنوعی

یک تیم پزشکی چینی فرایند بستن کاتتری مجرای قلب با هدایت ربات اولتراسوند و مجهز به هوش مصنوعی را برای یک مرد ۴۸ ساله مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، براساس تحقیق یک نهاد معتبر این نخستین باری است که چنین عملی در جهان انجام می شود.

بخش قلب و عروق ارشد مرکز پزشکی ششم بیمارستان عمومی PLA چین که به نام بیمارستان ۳۰۱ شناخته می شود، این جراحی را انجام داده که دستاوردی در زمینه استفاده از روبات های عکسبرداری هوشمند در مداخل های پزشکی کم تهاجم برای بیماری های قلبی به حساب می آید.

سامانه روباتیک اولتراساوند مجهز به هوش مصنوعی به کاررفته در این جراحی با ایجاد هماهنگی هوشمند دوطرفه بین شناسایی عکس و مداخله جراحی، عملکردی بسیار فراتر از روبات های معمول که فقط دستگاه را جابه جا می کنند، داشت.

روبات طی عمل جراحی به طور خودکار عکاسی، تعیین موقعیت ضایعه، ناوبری همزمان را انجام داد و به تیم پزشکی کمک کرد ابزار مسدود کننده را انتخاب و به شیوه درست به کار گیرند. این سیستم ریسک خطای انسانی را کاهش دادف دقت و ایمنی مداخلی در بیماری قلبی مادرزادی پیچیده را بهبود بخشید و بهین همچنین مدت زمان عمل جراحی را کاهش داد و پشتیبانی فنی جدید برای تداخل های جراحی کم تهاجمی و بسیار پیچیده فراهم کرد.

موفقیت این جراحی، زمینه ساز الگویی جدید از دخالت قلبی و عروقی است که هوش مصنوعی را با ابزارهای روباتیک پزشکی ترکیب می کند. این فناوری اتکا به تجربه پزشکان در فرایندهای مبتنی بر اولتراساوند جهت درمان بیماری های قلبی ساختاری پیچیده را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و همزمان ایمنی و قابلیت مقیاس پذیی جراحی های کم تهاجم را بهبود می بخشد.

کد مطلب 6940987

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