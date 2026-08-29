به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، این روبات ها تا زمانیکه نور تابیده شود، همچنان می جهند. تحقیق مذکور نشان دهنده یک مکانیسم جدید برای رفتار جهش با قابلیت بازنشانی خودکار در نرم روباتیک نشان می‌دهد.

جی یین پروفسور مهندسی مکانیک و هوافضا در این دانشگاه و یکی از مولفان تحقیق در این باره می گوید: طراحی حلقه جهنده بسیار ساده است. ما از پیچش برای ذخیره سازی انرژی الاستیک و در مرحله بعد آزادسازی آن به طور یک جا استفاده می کنیم. ماهیت این طراحی به معنای آن است که نیازی به بازتنظیم روبات بین جهش ها نیست و ابزار خود را بازتنظیم می کند.

روبات های مذکور از روبان های الاستومری کریستالی مایع به شکل قطره های اشک همراه یک لوله آلومینیومی به شکل V در انتهای آنها ساخته شده اند. هنگامیکه ابزارهای مذکور در معرض نوریک چراغ مادون سرخ قرار می گیرند، سطح روبان منقبض می شود و در نتیجه روبات می چرخد.

ساختار V سخت در انتهای روبات اجازه نمی دهد روبان به راحتی بچرخد و در نتیجه باید سفت تر بپیچد. این امر انرژی را تازمانی ذخیره می کند که پیچش به نقطه ای برسد که در آن روبان انرژی را آزاد می کند و در نتیجه V در انتهای روبات به سمت پایین می جهد و به سطح برخورد می کند. چنین روندی روبات قطره ای را به هوا می فرستد.

روبات پس ازآزادسازی انرژی ذخیره شده به شکل اصلی خود برمی گردد و کل این فرایند تا زمانیکه ابزار در معرض نور مادون سرخ باشد، تکرار می شود.

فانگجی کی مولف نخست تحقیق در این باره می گوید: ما متوجه شدیم می توانیم حرکات روبات را با تغییرات اندکی در طراحی کنترل کنیم. اگر V در قطره عریض با زاویه ۱۲۰ درجه باشد، روبات به آسانی به جلو می خزد. اگر زاویه آن به ۹۰ درجه کاهش یابد، روبات به جلو می جهد.

همچنین اگر زاویه به کمتر از ۵۰ درجه کاهش یابد، روبات به طور عمودی می جهد. به بیان دیگر یک پارامتر هندسی جهیدن، خزیدن، جهش رو به جلو یا بالا را مشخص می کند.