به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن اصلنژاد صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: هیأتهای مذهبی آذربایجانشرقی برای حضور در مراسم عزاداری و سوگواری این ایام به مشهد مقدس اعزام میشوند.
وی افزود: در کنار اعزام هیأتها، ۱۲ موکب از تبریز نیز در ایام پایانی ماه صفر در مشهد مقدس مستقر شده و به زائران و عزاداران خدماترسانی خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی با اشاره به نقش هیأتهای مذهبی در برگزاری برنامههای فرهنگی و دینی، ادامه داد: حضور گسترده هیأتهای استان در مشهد، زمینه مشارکت بیشتر مردم در برنامههای عزاداری و معنوی دهه پایانی صفر را فراهم میکند.
رسانهها در خط مقدم جنگ روایتها
اصلنژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در شرایط کنونی گفت: جنگ امروز تنها در میدان نظامی جریان ندارد و در کنار آن، جنگ روایتها و عملیات رسانهای نیز در جریان است.
وی با بیان اینکه رسانهها در شکلدهی افکار عمومی نقش مؤثری دارند، افزود: خبرنگاران باید با حضور در میدان و روایت دقیق رویدادها، واقعیتها را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند اخبار جعلی و روایتهای نادرست بر افکار عمومی غلبه کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی با اشاره به اهمیت آگاهیبخشی رسانهای در تحولات اخیر اظهار کرد: خبرنگاران علاوه بر اطلاعرسانی، وظیفه دارند زمینه افزایش آگاهی و معرفت عمومی را فراهم کنند و در برابر روایتهای تحریفشده، روایت صحیح و مستند ارائه دهند.
وی ایمان، اعتقاد و اراده را از مؤلفههای مهم قدرت در کنار توان نظامی دانست و ادامه داد: رسانه میتواند با تبیین واقعیتها، ابعاد مختلف رویدادها و پیامدهای آنها را برای جامعه روشن کند.
ضرورت توجه بیشتر به جایگاه خبرنگاران
اصلنژاد همچنین بر ضرورت حمایت از جامعه رسانهای تأکید کرد و گفت: خبرنگاران و فعالان رسانهای خدمات مهمی به جامعه ارائه میکنند و باید متناسب با نقش و مسئولیت آنان، توجه بیشتری به جایگاه این قشر صورت گیرد.
وی افزود: ارتقای جایگاه رسانه و حمایت از خبرنگاران میتواند به افزایش کیفیت اطلاعرسانی و تقویت آگاهی عمومی در جامعه کمک کند.
پرهیز از حاشیهسازی در فضای فرهنگی
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به برخی حواشی ایجادشده پیرامون یکی از مداحان تبریزی اظهار کرد: نباید با برجسته کردن برخی اظهارات و دامن زدن به حاشیهها، مسائل اصلی و اولویتهای جامعه تحتالشعاع قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در برخی موارد لازم است از بازتولید حاشیهها پرهیز شود تا تمرکز جامعه بر موضوعات مهم و اولویتهای اصلی حفظ شود.
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