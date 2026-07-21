به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: تکمیل و بهره‌برداری از طرح آبرسانی نیکویه یکی از اولویت‌های استان است و باید تمهیدات لازم به‌گونه‌ای اندیشیده شود که این پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اهمیت تالاب الله‌آباد افزود: این تالاب تنها متعلق به قزوین نیست و نقش مهمی در اقلیم تهران، کرج و فلات مرکزی ایران دارد، از این‌رو مدیریت آن نیازمند نگاهی فرابخشی و جامع است.

استاندار قزوین بر بررسی دقیق زیست‌محیطی پروژه‌های مرتبط با تالاب تأکید کرد و گفت: استفاده از پساب تصفیه‌شده شهرک‌های صنعتی و مناطق مسکونی برای حفظ رطوبت بستر تالاب، یکی از راهکارهای مهم کنترل ریزگردهاست و باید برای مدیریت کوتاه‌مدت بحران و اجرای برنامه‌های بلندمدت اقدام شود.

نوذری همچنین از برگزاری جلسه‌ای تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول برای بررسی ابعاد فنی و اجرایی احیای تالاب الله‌آباد و تدوین نقشه راه عملیاتی خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کم‌آبی استان گفت: با وجود اختصاص ۱۰ میلیون مترمکعب آب با دستور رئیس‌جمهور، این میزان پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست و کشت پاییزه باید متناسب با منابع آبی موجود برنامه‌ریزی شود.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه آب و محیط‌زیست از مهم‌ترین معیارهای صدور مجوزهای صنعتی در استان است، افزود: در صورت تأیید این دو شاخص، سایر مراحل صدور مجوز بررسی خواهد شد.

نوذری در پایان به اجرای پروژه‌های مهم استان اشاره کرد و گفت: طرح گردشگری رزجرد به‌عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ کشور در حال اجراست و پروژه انتقال آب از سد طالقان به تاکستان نیز با هدف تأمین ۶۰ میلیون مترمکعب آب در دست اجرا قرار دارد.