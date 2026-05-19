به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی استان قزوین اظهار کرد: انتقال آب از سد طالقان به دشت قزوین با پیگیری مستمر مدیریت استان و دستور اکید رئیس‌جمهور اجرایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت نخست کشور در شرایط کنونی تأمین آب شرب مردم است، افزود: در همین راستا، آب از سد طالقان به استان اختصاص یافت که باید به‌درستی مدیریت شود تا کمترین میزان هدررفت را داشته باشیم.

کاهش ۴۷ میلیون مترمکعبی ذخیره سد طالقان

استاندار قزوین با اشاره به وضعیت منابع آبی پشت سد طالقان تصریح کرد: میزان آب موجود پشت این سد اکنون ۱۵۳ میلیون مترمکعب است، در حالی که این میزان در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود که نشان‌دهنده کاهش محسوس منابع آبی است.

نوذری با بیان اینکه موضوع آب چالش جدی در سراسر کشور است، گفت: همه دستگاه‌ها باید در مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب همکاری جدی داشته باشند.

وی خطاب به فرمانداران استان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی لازم به مردم و کشاورزان انجام شود تا مدیریت مصرف آب جدی گرفته شود و کشاورزان نیز به سمت کشت محصولات کم‌مصرف حرکت کنند.

