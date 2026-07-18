ممنوعیت کشت پاییزه در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان قزوین اظهار کرد: پدافند غیرعامل تنها یک دستورالعمل نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی و تضمین پایداری زیستی و اقتصادی استان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت برای مواجهه با تهدیدات احتمالی آماده باشند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار منابع آب افزود: پروژه انتقال آب از سد طالقان به تاکستان با تخصیص ۶۰ میلیون مترمکعب سهم استان، یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه تأمین آب است که با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه در سال جاری دو مرحله تخصیص آب کشاورزی برای استان انجام شده است، گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۲۰ میلیون مترمکعب آب برای رفع نیاز بهره‌برداران اختصاص یافته که در سه نوبت طی مرداد و شهریور توزیع خواهد شد.

نوذری با هشدار نسبت به هدررفت منابع آبی تصریح کرد: هرگونه اتلاف آب در بخش کشاورزی غیرقابل قبول است و دستگاه‌های مسئول باید نظارت دقیق بر نحوه مصرف داشته باشند.

وی همچنین از ممنوعیت کشت پاییزه در استان خبر داد و افزود: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و ضرورت حفظ پایداری این منابع، اجرای این ممنوعیت باید به‌صورت قاطع دنبال شود.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه انرژی پرداخت و گفت: تجربه حوادث اخیر نشان داد آمادگی نیروهای عملیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری خدمات دارد و در جریان آسیب به شبکه برق، بیش از ۳۰ نقطه آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرمت شد.

وی توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده، استفاده از ژنراتورها در شرایط اضطراری و گسترش پنل‌های خورشیدی را از اولویت‌های استان برای افزایش تاب‌آوری شبکه انرژی برشمرد.

نوذری همچنین بر ضرورت دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان تأکید کرد و گفت: پایداری تأمین نان مردم در شرایط بحرانی از اولویت‌های حوزه پدافند غیرعامل است و باید در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شود.

استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف مدیریت استان ایجاد شبکه‌ای ایمن و منعطف برای تداوم خدمات عمومی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات احتمالی است.

