اجرای بیش از هزار برنامه در کردستان همزمان با هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کلوندی، ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اعلام کرد: ۷۵ عنوان برنامه در قالب بیش از هزار و ۲۰۰ فعالیت در دستگاه‌های اجرایی و یگان‌های مسلح استان برگزار خواهد شد که بیشترین سهم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

وی هفته دفاع مقدس را نمادی از مقاومت بی‌نظیر ملت ایران در برابر جبهه کفر و استکبار جهانی توصیف کرد و یادآور شد: این دوران نشان‌دهنده ایستادگی مردم ایران در برابر توطئه‌های دشمنان بوده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار کردستان ادامه داد: استکبار جهانی با استفاده از راهکارهایی همچون ترور، حملات نظامی، تجزیه‌طلبی و ایجاد آشوب‌های داخلی تلاش داشت انقلاب اسلامی را سرنگون کند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه باقی ماند.

وی تأکید کرد: دوران دفاع مقدس نقش مهمی در پیشرفت‌های علمی، فناوری و استقلال کشور داشته و جنگ تحمیلی هشت ساله تحمیلی دشمنان با حمایت آمریکا و بلوک شرق و غرب، تحمیل شده بود که با مقاومت مردم ایران به پیروزی انجامید.

بزرگداشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای پاسداشت ایثار رزمندگان

سرهنگ کلوندی افزود: بزرگداشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای پاسداشت ایثار رزمندگان، شهدا و مردم و همچنین آشنایی نسل‌های جوان و نوجوان با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت جایگاه ولایت فقیه است.

وی درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان کردستان بیان کرد: نمایش توان دفاعی نیروهای مسلح و مردم در برابر تهدیدات خارجی، تحکیم امنیت ملی، معرفی الگوهای رفتاری رزمندگان و تبیین درس‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس از محورهای اصلی برنامه‌هاست.

سرهنگ کلوندی شعار محوری هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» عنوان کرد و به مهم‌ترین برنامه‌ها از جمله تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ مقاومت در مدارس و برگزاری ویژه‌برنامه راویان دفاع در دانشگاه‌ها اشاره کرد.

وی گفت: طبق آمار ثبت شده در سامانه سادم، استان کردستان در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس رتبه دوازدهم کشور را دارد که این جایگاه نیازمند ارتقا است.

۱۰ درصد شهدای کردستان را زنان تشکیل می‌دهند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار کردستان نقش زنان و جوانان در دفاع مقدس را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ۱۰ درصد شهدای استان را زنان تشکیل می‌دهند و شهیدان دانش‌آموز بسیاری نیز در کردستان وجود دارند.

وی همچنین به مدیریت جنگ تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه توسط امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: ایران با بهره‌گیری از مدیریت هوشمندانه و استفاده بهینه از منابع محدود توانست در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی مقاومت کند.

سرهنگ کلوندی در پایان افزود: دوران دفاع مقدس در حافظه تاریخی مردم ایران باقی مانده و همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده است و پیروزی در هر دو مقطع جنگ تحمیلی، نتیجه مقاومت و ایستادگی ملت ایران بوده است.

هفته دفاع مقدس همه ساله از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه گرامی داشته می‌شود.