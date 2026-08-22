به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کلوندی صبح شنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کردستان با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آینده اظهار کرد: توانمندی‌های امروز کشور در حوزه‌های مختلف، ریشه در تجربه دوران دفاع مقدس دارد؛ دورانی که ملت ایران در برابر ائتلاف گسترده‌ای از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای ایستادگی کرد.

وی افزود: فرماندهی امام خمینی (ره)، مدیریت فرماندهان میدانی، پشتیبانی همه‌جانبه مردم و ایستادگی و فداکاری رزمندگان موجب شد برگ زرینی در تاریخ کشور رقم بخورد و این تجربه ارزشمند امروز باید برای نسل‌های جدید تبیین شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با اشاره به تغییر آیین‌نامه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: آیین‌نامه این شورا تغییر کرده و ترکیب اعضا و شرح وظایف دستگاه‌ها نیز بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغ خواهد شد.

کلوندی با تأکید بر اهمیت حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورا بیان کرد: موضوع دفاع مقدس، شهدا و رزمندگان باید در سطح مدیریت ارشد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و انتظار می‌رود مدیران شخصاً در جلسات شورا حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: غیبت برخی مدیران در جلسات شورا، روند تصمیم‌گیری و پیگیری برنامه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف مواجه است، توجه به فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

جمع‌آوری اسناد جنگ ۱۲ روزه در کردستان

کلوندی یکی دیگر از موضوعات مهم بنیاد حفظ آثار را جمع‌آوری اسناد مربوط به جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: در این زمینه ابلاغ لازم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی انجام شده و بنیاد در حال جمع‌آوری و ساماندهی اسناد این دوره است.

وی افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارائه اسناد قابل تقدیر است و بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها مدارک و مستندات خود را تحویل داده‌اند، اما در حوزه برخی فرمانداری‌ها هنوز اسناد مورد نیاز دریافت نشده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان خاطرنشان کرد: مرکز اسناد بنیاد علاوه بر اسناد رسمی، اخبار و مطالب منتشرشده درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در فضای مجازی را نیز جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌کند تا این اطلاعات برای ثبت و تحلیل وقایع مورد استفاده قرار گیرد.

یک شهید گمنام امسال مهمان کردستان می‌شود

کلوندی در ادامه با اشاره به موضوع شهدای گمنام استان اظهار کرد: امسال یک شهید گمنام به کردستان اختصاص یافته و برنامه‌ریزی برای تشییع این شهید در استان انجام خواهد شد.

وی افزود: تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام در قروه، سروآباد و کارخانه سیمان نیز در دستور کار قرار دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده تلاش می‌شود این یادمان‌ها تا هفته دفاع مقدس تکمیل شوند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان بر ضرورت توجه به یادمان‌های شهدای گمنام تأکید کرد و گفت: این یادمان‌ها از ظرفیت‌های مهم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسل جوان هستند.

هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور آغاز می‌شود

کلوندی با اشاره به ابلاغ برنامه‌های چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: برنامه‌های این مناسبت از ۳۱ شهریور تا هفتم مهر برگزار می‌شود و ستاد استانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس با مسئولیت استاندار و دبیری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان‌ها نیز فرمانداران مسئولیت ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس را برعهده دارند و سپاه و نواحی مقاومت بسیج به عنوان دبیر این ستادها فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان ادامه داد: برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باید در سامانه مربوط ثبت شود و عملکرد دستگاه‌ها نیز بر اساس برنامه‌های ثبت‌شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: کمیته اطلاع‌رسانی با مسئولیت صدا و سیمای استان، کمیته تبلیغات و فضاسازی با مسئولیت شهرداری، کمیته نیروهای مسلح با مسئولیت لشکر ۲۸، کمیته فرهنگی و هنری با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امور بانوان، کمیته پژوهشی، کمیته دانش‌آموزی، کمیته بسیج، کمیته روستایی، کمیته تربیت بدنی و کمیته ایثارگران برای این مناسبت پیش‌بینی شده است.

کلوندی خواستار فعال شدن همه کمیته‌ها پیش از آغاز هفته دفاع مقدس شد و گفت: لازم است دستگاه‌های مسئول برنامه‌های خود را در زمان مقرر تدوین و برای اجرای هماهنگ آن اقدام کنند.

تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با تأکید بر انتقال فرهنگ مقاومت

وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس را هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت عنوان کرد و گفت: شعار امسال این برنامه دفاع مقدس؛ استمرار مقاومت، تداوم عزت است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان افزود: تکریم جایگاه پیشکسوتان، تبیین نقش آنان و ایجاد پیوند میان نسل‌های مختلف از اهداف اصلی این آیین است و تلاش می‌شود افرادی که تاکنون در برنامه‌های تجلیل حضور نداشته‌اند نیز مورد توجه قرار گیرند.

کلوندی با اشاره به حضور پیشکسوتان نیروهای مختلف در این برنامه بیان کرد: پیشکسوتان ارتش، سپاه، فراجا، بسیج و جهاد سازندگی در این آیین حضور خواهند داشت و دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند پیشکسوتان خود را برای حضور در برنامه معرفی کنند.

وی همچنین از پیش‌بینی حضور خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در این برنامه خبر داد و گفت: فعالان عرصه‌های مختلف در جریان جنگ‌های اخیر، از جمله پزشکان، پرستاران، نیروهای امدادی و هلال احمر که در آن دوران نقش‌آفرینی کردند نیز می‌توانند در این برنامه مورد تقدیر قرار گیرند.

کلوندی افزود: شاعران، نویسندگان، پژوهشگران، هنرمندان، فعالان حوزه راهیان نور و فعالان فضای مجازی در حوزه دفاع مقدس نیز از دیگر گروه‌هایی هستند که در ترکیب مدعوین این برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تأکید بر حضور جوانان در برنامه‌های دفاع مقدس

وی با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید گفت: بخشی قابل توجه از شرکت‌کنندگان این برنامه باید از جوانان باشند تا زمینه ارتباط میان نسل‌های مختلف و انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جدید فراهم شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان همچنین بر ضرورت توجه به موضوع جهاد تبیین در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، باید یکی از محورهای جدی برنامه‌های فرهنگی باشد.

کلوندی گفت: دشمن در شرایط کنونی بخش مهمی از فشار خود را متوجه تاب‌آوری جامعه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کرده است و دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش می‌توانند در تقویت روحیه مقاومت و افزایش توانمندی نسل جوان نقش مؤثری داشته باشند.

برگزاری آیین‌های تجلیل در شهرستان‌ها

وی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار کرد: آیین‌های تجلیل باید با حضور مناسب پیشکسوتان و در فضایی در شأن جایگاه آنان برگزار شود و نباید این برنامه‌ها به نشست‌هایی با جمعیت محدود تبدیل شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و یگان‌های نظامی و انتظامی برای تأمین هزینه‌های برنامه شد و گفت: بهتر است موضوع تأمین هدایا و امکانات مورد نیاز این آیین به شکل منسجم و متمرکز انجام شود تا پیشکسوتان برای دریافت هدیه و خدمات مربوط با مشکلات اداری مواجه نشوند.

کلوندی همچنین بر همکاری کانون‌های بازنشستگان نیروهای مسلح و جهاد سازندگی در برگزاری برنامه‌های شهرستانی تأکید کرد.

وی از دیگر برنامه‌های عمومی هفته دفاع مقدس را غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا و جانبازان، فضاسازی محیطی شهرها و دستگاه‌های اجرایی و پرداختن به موضوع دفاع مقدس در نمازهای جمعه عنوان کرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید به گونه‌ای اجرا شود که ضمن گرامیداشت رشادت‌های رزمندگان و شهدا، زمینه انتقال فرهنگ مقاومت و ایثار به نسل جدید نیز فراهم شود.