به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شان پن فیلمی درباره اوایل زندگی پلیسی می‌سازد که در حمله ۶ ژانویه طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا حضور داشت.

بردلی کوپر برای ایفای نقش اصلی در نظر گرفته شده است.

از این فیلم که هنوز عنوانی ندارد و برادران وارنر تهیه کننده آن است، به عنوان «داستانی غیرمنتظره درباره دوستی» یاد شده و به نظر می‌رسد همه تلاش دست اندرکاران آن این است که پروژه با حداقل جنجال در آینده جلو برود.

به همین دلیل، افراد نزدیک اصرار دارند که این فیلم درباره ۶ ژانویه نیست و فقط به طور غیرمستقیم به این هجوم مربوط می‌شود. با وجود همه این حرف‌ها روشن نیست این پروژه در حالی که دیوید الیسون و تیم پارامونت آماده خرید کمپانی برادران وارنر هستند و وزارت دادگستری هم ادغام آنها را تأیید کرده، چگونه قرار است ساخته شود! الیسون رفیق ترامپ است و ماه پیش با میزبانی شام برای وی و اعضای دولتش، به روابط خانوادگی خود با ترامپ اشاره کرد. این رویداد که در هشتادمین سالگرد تولد ترامپ برگزار شد، از پارامونت پلاس، سرویس پخش جریانی که الیسون رئیس آن است، پخش شد. این در حالی است که پن، که ترامپ را «دشمن بشریت» نامیده، از نظر سیاسی کاملا در جناح متفاوتی جای دارد.

شان پن به تازگی سومین اسکار خود را برای فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» که توسط برادران وارنر تهیه شده بود، دریافت کرد. پن همچنین برای بازی در فیلم‌های «رودخانه میستیک» و «میلک» جایزه اسکار را دریافت کرد. از جمله آثار او می‌توان به «مرد مرده در حال راه رفتن» و «شیرین و حقیر» اشاره کرد، اما او در طول دوران حرفه‌ای خود پشت دوربین هم بوده و به عنوان کارگردان «دونده هندی»، «به سوی طبیعت وحشی» و «قول» را ساخته است.

پن فیلمنامه فیلم مربوط به ۶ ژانویه را نوشته و از تهیه‌کنندگان آن هم است. شروع تولید برای اواسط سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

بردلی کوپر که خود یک کارگردان تحسین‌شده است برای فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» با تحسین کوپر به صورت علنی روبه رو شد. وی به تازگی فیلم «آیا این چیز روشن است؟» را کارگردانی و در آن بازی کرده است. پیش از آن وی با بازی و کارگردانی «مایسترو» تحسین برانگیز شده بود. «تک‌تیرانداز آمریکایی»، «خماری» و پیش‌درآمد «یازده یار اوشن» که به زودی اکران می‌شود و او در آن با مارگو رابی همبازی شده، از دیگر فیلم‌های کارنامه وی به عنوان بازیگر هستند.