به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران از روز جمعه ۳ مهر در کمپ تیمهای ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز میشود. سهراب مرادی سرمربی تیم نوجوانان و جوانان ایران ۲۴ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است که اسامی آن ها به شرح زیر است:
۱-ابوالفضل عینی ۶۵ کیلوگرم چهارمحال بختیاری
۲-عرشیا کیوان ۵۵ کیلوگرم خوزستان
۳-ارش کشتکار ۷۰ کیلوگرم فارس
۴-امیرمحمد میری ۷۵ کیلوگرم ایلام
۵-بردیا رضایی ۷۵ کیلوگرم خوزستان
۶-احمد پورخلیل ۸۵ کیلوگرم مازندران
۷-دانیال غنی زاده ۵۵ کیلوگرم گلستان
۸-امیرحسین امیدی نیا ۶۰ کیلوگرم کرمان
۹-پوریا شاهسوند ۷۰ کیلوگرم فارس
۱۰-محمدسالار موسی وند ۸۵ کیلوگرم کرج
۱۱-مهدی عسگری ۹۵ کیلوگرم لرستان
۱۲-محمدامین دادوند ۹۵ کیلوگرم اردبیل
۱۳-عرفان دولتی ۹۵+ کیلوگرم اردبیل
۱۴-طاها نوجوان ۹۵+ کیلوگرم اردبیل
۱۵-پوریا عباسپوریان ۱۱۰+ کیلوگرم آذربایجان شرقی
۱۶-محراب دواسری ۷۰ کیلوگرم تهران
۱۷-کیان ولی پور ۸۵ کیلوگرم خوزستان
۱۸-رضا زمانی ۷۰ کیلوگرم اصفهان
۱۹-امین ادیبی ۱۱۰ کیلوگرم اصفهان
۲۰-طاها چنانی ۱۱۰+ کیلوگرم ایلام
۲۱-ارمین رستمی ۱۱۰ کیلوگرم ایلام
۲۲-علی زارع ۸۵ کیلوگرم فارس
۲۳- کیارش شاهرخی دسته ۹۵ کیلوگرم کرمانشاه
۲۴- امیرحسن پورقلی دسته ۹۵ اردبیل
سجاد بهروزی به عنوان مربی و آرش حبیبی به عنوان سرپرست در اردوی تیم ملی حاضر هستند.
اردوی تیم ملی وزنهبرداری جوانان از سوی سهراب مرادی از روز جمعه در کمپ تیمهای ملی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران از روز جمعه ۳ مهر در کمپ تیمهای ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز میشود. سهراب مرادی سرمربی تیم نوجوانان و جوانان ایران ۲۴ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است که اسامی آن ها به شرح زیر است:
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