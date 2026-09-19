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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

کشف دلارهای مسروقه ۴۳۶ میلیاردی در پارس آباد

کشف دلارهای مسروقه ۴۳۶ میلیاردی در پارس آباد

اردبیل-فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری سارق و کشف ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ دلار مسروقه به ارزش بالغ بر ۴۳۶ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس آگاهی شهرستان پارس آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان پارس آباد با انجام بررسی های تخصصی و اشرافیت اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری سارقی در محله ۳۵ هکتار این شهرستان شدند.

وی افزود: سارق دستگیر شده پس از خیانت در امانت، اقدام به سرقت کیف حاوی ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ دلار متعلق به یک شرکت در محله "تجریش" استان تهران کرده و قصد انتقل دلارها به خارج از کشور را داشت؛ که با اقدام به موقع و هوشمندانه پلیس ناکام ماند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه سارق در بازجویی های پلیس به ارتکاب سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد؛ گفت: ارزش دلارهای مسروقه کشف شده بالغ بر ۴۳۶ میلیارد ریال است.

کد مطلب 6951327

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