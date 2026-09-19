به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک جی‌پی مورگان، این نهاد مالی در جدیدترین تحلیل خود اعلام کرد که برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نمی‌توان چشم‌اندازی مشخص درباره سرانجام بازارهای نفت ارائه داد. تحلیلگران این بانک آمریکایی یادآور شدند که ما نمی‌توانیم الگویی را برای سرانجام اوضاع بازار مشخص کنیم.

جی‌پی مورگان اوایل درگیری‌ها پیش‌بینی می‌کرد که آستانه‌ اقتصادی مشخصی وجود دارد که دولت آمریکا از آن‌ها عبور نخواهد کرد؛ اما با گذشت ۶ ماه از آغاز درگیری‌ها، از بسیاری از این خطوط قرمز عبور کرده است و راهبرد مشخصی برای خروج از این اوضاع دیده نمی‌شود. این بانک آمریکایی یادآور شد که قیمت نفت از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفته و قیمت بنزین به ۴ دلار و ۳۷ سنت برای هر گالن رسیده است.

جی‌پی مورگان همچنین اعلام کرد که قیمت گازوئیل در آمریکا در آستانه اوج تقاضا در فصل زمستان، به سطح بی‌سابقه ۶ دلار و ۳۱ سنت برای هر گالن رسیده است، درحالی‌که ذخیره‌سازی‌های این کشور در پایین‌ترین سطح قرار دارد. بانک جی‌پی ‌مورگان قیمت منصفانه نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه سپتامبر را حدود ۹۰ دلار برای هر بشکه برآورد کرد، درحالی‌که هم‌اکنون نفت برنت حدود ۱۰۶ دلار به‌ازای هر بشکه دادوستد می‌شود. این اختلاف قیمت نشان می‌دهد که بازارها خطر کاهش بیشتر عرضه فراتر از برآورد ۱۰ میلیون بشکه در روز را در قیمت‌گذاری در نظر گرفته‌اند.

این نهاد مالی در این گزارش به خطرهای فزاینده در سراسر خاورمیانه ازجمله اختلال تردد از تنگه باب‌المندب و حمله به تأسیسات صادرات نفت عربستان سعودی اشاره کرده است. جی‌پی مورگان همچنین به تداوم حمله‌ها به زیرساخت‌های پالایشگاهی روسیه و شهرهای اوکراین و تأثیر آن بر ادامه خطرهای ژئوپلیتیک برای عرضه جهانی انرژی اشاره دارد. بااین‌حال، این بانک آمریکایی اعلام کرد که با وجود اختلال در عرضه، قیمت نفت کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است، زیرا دولت‌ها و مصرف‌کنندگان از ذخیره‌سازی‌های موجود کمتر برداشت کرده‌اند.

ذخیره‌سازی‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی جهان از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حدود ۵۵۵ میلیون بشکه کاهش یافته است که تنها حدود یک‌سوم از مقدار کاهش پیش‌بینی‌شده از سوی این بانک آمریکایی در اوایل سال جاری به‌ شمار می‌رود. بر اساس گزارش جی‌پی مورگان، تقاضای جهانی نفت حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده که به جبران کمبود عرضه کمک کرده است.

در این گزارش آمده است: بازار با تکیه بسیار بیشتر بر کاهش تقاضا و اتکای کمتر به برداشت از ذخیره‌سازی‌ها توانسته است شوک بزرگ ناشی از اختلال در عرضه را بدون تداوم افزایش قیمت نفت خام جذب کند. از زمان آغاز درگیری‌ها، میانگین قیمت نفت برنت ۹۴ دلار برای هر بشکه بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته پیش‌بینی کرد که عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی بیش از پیش‌بینی‌های پیشین کاهش می‌یابد.

در همین حال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی افزایش یابد، هرچند پیش‌بینی خود را برای پنجمین ماه پیاپی کاهش داده است. اوپک پیش‌بینی می‌کند که تقاضای روزانه نفت در سال ۲۰۲۶ با رشد ۳۸۰ هزار بشکه‌ای همراه باشد. این بانک آمریکایی اعلام کرد که ذخیره‌سازی‌های موجود در جهان به‌ویژه در چین، اروپا، ژاپن و کره جنوبی به‌عنوان سپری در برابر اختلال طولانی‌مدت در عرضه عمل می‌کند و می‌تواند نیاز به افزایش چشمگیر قیمت نفت خام را در کوتاه‌مدت محدود کند.

بااین‌حال، بانک جی‌پی مورگان هشدار داد که در صورت تداوم اختلال در عرضه از سوی تولیدکنندگان خاورمیانه، احتمال می‌رود که قیمت نفت اواخر سال جاری میلادی افزایش یابد، زیرا حجم ذخیره‌سازی‌ها بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد و بازار برای حفظ تعادل، به کاهش تقاضا به‌شدت وابسته می‌شود.