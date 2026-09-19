به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، برنامه رصدی «ماه‌شناخت» شهریورماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در ضلع جنوبی آسمان‌نمای گنبد مینا برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان نجوم، گروه‌های نجومی و فعالان حوزه ترویج علم در آن گرد هم می‌آیند.

این برنامه با هدف فراهم کردن فرصتی برای رصد آسمان، تعامل میان گروه‌های نجومی و علمی، معرفی فعالیت‌ها و ایجاد تجربه‌ای مشترک از علم و آسمان برگزار می‌شود و صرفاً به مشاهده ماه و اجرام آسمانی محدود نخواهد بود.

بر اساس این فراخوان، گروه‌های نجومی دارای ابزار رصدی می‌توانند با همراه داشتن تلسکوپ یا دوربین دوچشمی پرتوان، در برنامه حضور یافته و امکان رصد اجرام آسمانی را برای حاضران فراهم کنند.

همچنین از گروه‌های علمی فعال در حوزه‌های مرتبط با ترویج علم دعوت شده است تا با ارائه فعالیت‌هایی مانند کارگاه‌های علمی، آزمایش‌های نمایشی و محتوای آموزشی، در این رویداد مشارکت داشته باشند و در صورت هماهنگی، غرفه یا بخش ویژه‌ای از برنامه را به فعالیت‌های خود اختصاص دهند

در بخش دیگری از این فراخوان، از گروه‌ها و تشکل‌های نجومی فعال در شهر تهران دعوت شده است تا ضمن حضور در «ماه‌شناخت»، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های خود را به علاقه‌مندان معرفی کنند.

همچنین افراد و گروه‌های فعال در طراحی و اجرای آزمایش‌های علمی برای مدارس می‌توانند با ارائه تجربه‌ها و فعالیت‌های خود، در این برنامه حضور داشته باشند.

اعلام حضور گروه‌ها و فعالان علمی

کارگروه ارتباطات و رسانه کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران از گروه‌ها و افراد علاقه‌مند درخواست کرده است برای هماهنگی و پیش‌بینی امکانات مورد نیاز، حداکثر تا روز جمعه ۲۷ شهریورماه اعلام حضور کنند.

در پیام اعلام حضور، درج اطلاعات زیر ضروری است:

- نام گروه یا فرد؛

- تعداد اعضای حاضر؛

- نوع ابزار رصدی یا فعالیت علمی قابل ارائه؛

- نیاز به میز و صندلی و تعداد تقریبی مورد نیاز.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اعلام حضور و هماهنگی با شماره ۰۹۱۹۴۱۵۴۷۲۷ تماس بگیرند یا از طریق صفحه اینستاگرام @gonbadmina پیام ارسال کنند.

برنامه «ماه‌شناخت» شامگاه یکشنبه ۲۹ شهریورماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۲، در ضلع جنوبی آسمان‌نمای گنبد مینا و با همکاری و حمایت این مجموعه برگزار می‌شود.