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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

عقب‌نشینی بازار سرمایه؛ شاخص کل سقوط کرد

عقب‌نشینی بازار سرمایه؛ شاخص کل سقوط کرد

در معاملات ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، بازار سرمایه روزی سرخ و پرفشار را پشت سر گذاشت و شاخص کل با ریزش ۱۰۸ هزار واحدی، عقب‌نشینی معناداری را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر جریان معاملات در بازار سرمایه طی روز جاری ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵، در مسیری نزولی قرار گرفت و فشار فروش در اکثر نمادها مشهود بود. در وضعیتی که بازار در ساعت ۱۲:۵۱:۲۹ به کار خود پایان داد، شاخص‌های اصلی با افت قابل‌توجه مواجه شدند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز با عقب‌نشینی سنگین ۱۰۸ هزار و ۸۸۹ واحدی روبرو شد و سطح ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۸۴۳ واحد را از دست داد. در همین راستا، شاخص کل (هم‌وزن) نیز فضای منفی بازار را تجربه کرد و با افت ۲۹ هزار و ۴۱۰ واحدی به عدد ۱ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۷۷۰ واحد رسید.

از منظر جزئیات معاملاتی، داد و ستدهای امروز با فشار فروش بالا در بسیاری از گروه‌ها دنبال شد، به‌طوری که ۱ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۶۴۶ معامله در جریان معاملات امروز به ثبت رسید. همچنین حجم معاملات در بازار امروز به ۷۶ میلیارد و ۶۵۲ میلیون سهم رسید که ارزش معاملاتی بالغ بر ۴۵۷ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال را با خود به همراه داشت، هرچند این حجم از داد و ستد نتوانست مانع از فشار نزولی بر قیمت‌ها شود.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده در ساعت ۱۲:۵۱:۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸، ارزش بازار نیز با افت محسوسی به ۲۱۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد و ۷۴۵ میلیون واحد رسید که بیانگر فضای احتیاطی و خروج بخشی از سرمایه‌ها در جریان معاملات امروز است.

کد مطلب 6951465
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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