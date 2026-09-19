کاهش ۷.۲ درصدی ولادت در قزوین؛ پنجره جمعیتی رو به پایان است

ستاره علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تحلیل روند شاخص‌های حیاتی جمعیت استان قزوین اظهار کرد: هرم سنی جمعیت از دهه ۶۰ افزایش یافته و اکنون با عبور این نسل از سنین مولد، شاهد کاهش جمعیت هستیم؛ موج جمعیتی ایجادشده در دهه ۶۰ در حال خروج از پنجره جمعیتی است.

وی با اشاره به روند ولادت‌ها افزود: تعداد ولادت‌ها در استان قزوین در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۷.۲ درصد کاهش داشته است؛ این در حالی است که کاهش ولادت در کشور ۸.۹ درصد بوده و قزوین از نظر نرخ ولادت در رتبه ۲۴ کشور قرار دارد.

علیخانی ادامه داد: در سال گذشته شهرستان بوئین‌زهرا بیشترین میزان ولادت و شهرستان آبیک کمترین میزان ولادت را ثبت کردند.

میانگین سنی والدین و تأخیر در فرزندآوری

سرپرست اداره‌کل ثبت احوال استان قزوین با اشاره به وضعیت سنی والدین گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه، میانگین سنی مادران ۲۷.۸ سال و میانگین سنی پدران ۳۲.۷ سال بوده است.

وی افزود: میانگین سنی ازدواج بار اول مردان در استان قزوین ۲۸.۸ سال و زنان ۲۴.۵ سال ثبت شده است؛ این در حالی است که میانگین کشوری برای مردان ۲۸.۴ و برای زنان ۲۴.۱ سال است.

علیخانی با تأکید بر ارتباط میان سن ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: با بررسی سن مادران و پدران هنگام تولد نخستین فرزند، شاهد افزایش تأخیر در فرزندآوری هستیم.

وی ادامه داد: اگر حمایت از ازدواج برای زوجینی که فرزند اول خود را به دنیا می‌آورند به‌درستی انجام شود، می‌توان از بخشی از این تأخیر جلوگیری کرد؛ چرا که تداوم تأخیر در فرزندآوری می‌تواند به بروز ناباروری ثانویه منجر شود.

سهم فرزند سوم و بیشتر افزایش یافت

سرپرست ثبت احوال استان قزوین در ادامه با اشاره به تغییر سهم ولادت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ گفت: سهم فرزند سوم از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۲ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: سهم فرزند چهارم نیز از ۱.۴ درصد به ۳.۸ درصد و سهم فرزند پنجم و بیشتر از ۰.۱ درصد به ۰.۷ درصد رسیده است.

علیخانی این تغییرات را از جمله روندهای قابل توجه در ساختار فرزندآوری استان دانست و بر ضرورت توجه همزمان به کاهش کلی ولادت‌ها و تغییر الگوی تعداد فرزندان در خانواده‌ها تأکید کرد.

کاهش ۱۳ درصدی وفات در قزوین

وی درباره شاخص وفات نیز اظهار کرد: تعداد وفات در کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۰.۳ درصد کاهش داشته، در حالی که این کاهش در استان قزوین ۱۳ درصد بوده است.

سرپرست ثبت احوال استان قزوین افزود: بر اساس این شاخص، قزوین در رتبه ۱۷ کشور قرار دارد و میزان وفات استان پایین‌تر از میانگین کشوری است.

ازدواج در قزوین ۹.۳ درصد کاهش یافت

علیخانی در ادامه با اشاره به روند ازدواج در استان قزوین گفت: پس از افزایش ازدواج‌ها در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰، از دهه ۹۰ به بعد شاهد روند کاهشی این واقعه هستیم.

وی افزود: تعداد ازدواج در کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۸.۶ درصد کاهش داشته و این کاهش در استان قزوین ۹.۳ درصد بوده است؛ بر همین اساس، قزوین از نظر این شاخص در رتبه ۲۱ کشور قرار دارد.

سرپرست ثبت احوال استان قزوین ادامه داد: در سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۲۴۴ واقعه ازدواج در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

طلاق کاهش یافته اما ناپایداری ازدواج‌ها همچنان مسئله است

علیخانی با اشاره به آمار طلاق نیز گفت: تعداد طلاق در کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷.۸ درصد و در استان قزوین ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

وی در عین حال افزود: با وجود کاهش تعداد طلاق، امروز شاهد طلاق‌های مکرر هستیم و بررسی علل ناپایداری این نوع طلاق‌ها، به‌ویژه در میان زوجین متولد دهه‌های ۷۰ و ۸۰، ضروری است.

سرپرست ثبت احوال استان قزوین با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده اظهار کرد: راه‌اندازی «اتاق رصد» می‌تواند علاوه بر تجمیع داده‌های جمعیتی، امکان تحلیل‌های راهبردی را نیز فراهم کند.

وی رصد مستمر شاخص‌های جمعیتی، یکپارچه‌سازی داده‌ها، شناسایی نقاط بحرانی و مناطق دارای وضعیت ویژه، ارائه گزارش‌های مصور و نموداری و پیش‌بینی تحولات آینده را از جمله مأموریت‌های این اتاق عنوان کرد.

علیخانی ادامه داد: کمک به سیاست‌گذاری دقیق و رصد مکان‌محور همه شاخص‌های جمعیتی نیز می‌تواند از دیگر کارکردهای اتاق رصد باشد و به مسئولان در اتخاذ تصمیم‌های متناسب با وضعیت هر منطقه کمک کند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱.۵ درصد از زنان سرپرست خانوار کشور مربوط به استان قزوین هستند که این موضوع نیز نیازمند توجه ویژه و بررسی دقیق‌تر است.