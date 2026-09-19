به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیران اقتصادی استان در بابلسر با اشاره به رویکرد دولت در قبال صنایع و واحدهای تولیدی اظهار کرد: سیاستگذاری و نظارت از وظایف دولت است و باید اجازه داد بخش خصوصی با تقاضای خود در مسیر تولید و سرمایهگذاری حرکت کند.
وی افزود: اعتقاد من این است که واحدهای تولیدی رقیب دولت نیستند، بلکه شریک ما هستند و هر اندازه این واحدها توسعه پیدا کنند و رشد داشته باشند، اشتغال در استان افزایش یافته و آسیبپذیری اقتصادی کاهش مییابد.
استاندار مازندران با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در زمینه مدیریت اقتصادی گفت: در بسیاری از این کشورها، دولت را هر روز بزرگتر نمیکنند، بلکه تلاش بر کوچکسازی بدنه دولت و تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت است.
یونسی بر ضرورت نظارت دقیق و جلوگیری از طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: نمیتوان اجازه داد پرونده یک واحد تولیدی سالها بلاتکلیف بماند و بدهی یا مشکلات آن بدون تعیین تکلیف باقی بماند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد استان در شرایط جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در آن شرایط، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و مجموعههای اقتصادی استان موجب شد اقدامات لازم برای مدیریت شرایط با سرعت انجام شود و از آسیب بیشتر به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
استاندار مازندران با قدردانی از همکاری شبکه بانکی استان، خواستار ارائه آمار دقیق از وضعیت منابع و تسهیلات بانکی شد و گفت: میزان منابع جذبشده، تسهیلات پرداختی، سهم تسهیلات بخش تولید و سرمایهگذاری، میزان مطالبات و همچنین تعداد پروندههای واحدهای تولیدی قابل احیا باید به صورت مشخص اعلام شود.
یونسی ادامه داد: تأمین مالی باید پروژهمحور باشد؛ نمیتوان پروژهای را بدون تعیین تکلیف منابع مالی آغاز کرد و پس از سالها همچنان به دنبال تکمیل آن بود. پیش از آغاز هر پروژه باید وضعیت مالی و امکان اتمام آن مشخص باشد.
وی با اشاره به احیای واحدهای تولیدی راکد در استان افزود: با اقدامات انجامشده، شماری از واحدهای تولیدی دوباره فعال شدهاند و بیش از هزار نفر از نیروهای این واحدها به چرخه کار بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی استان بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است، افزود: نمیتوان اقتصاد استان را صرفاً بر توسعه یک حوزه مانند مرغداری متمرکز کرد؛ باید همزمان زمینه توسعه واحدهای صنعتی، دانشبنیان و اقتصاد سبز نیز فراهم شود.
یونسی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساختهای لازم برای فرآوری محصولات کشاورزی گفت: در کنار توسعه بستهبندی و صنایع تبدیلی، ایجاد سردخانه نیز ضروری است و در همین راستا برای تکمیل زنجیره نگهداری محصولات، ظرفیتهای جدید سردخانهای در استان در نظر گرفته شده است.
وی گردشگری، اقتصاد دریا و جذب سرمایهگذاری واقعی را از دیگر محورهای توسعه مازندران برشمرد و بر ایجاد مسیر ویژه برای سرمایهگذاران واقعی تأکید کرد.
استاندار مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت برنامهمحور در مدیریت اقتصادی استان گفت: توسعه مازندران نیازمند برنامه مشخص، تأمین مالی هدفمند، حمایت از تولید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
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