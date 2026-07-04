دعوت آیت الله رمضانی از ملت برای بدرقه حماسی رهبر شهید

آیتالله رضا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (رحمتالله علیه)، اظهار کرد: این ضایعه اگرچه صدمه ای جبرانناپذیر بر پیکر امت اسلام است، اما خون پاک این شهید بزرگوار در رگهای درخت تنومند انقلاب جریان خواهد یافت و ملت ایران را در پیمودن مسیر ایستادگی استوارتر خواهد ساخت.
وی با دعوت از یکایک مردم ایران و به ویژه استان گیلان برای حضور در آیینهای بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تصریح کرد: انتظار میرود مردم ولایی با حضور حماسی خود در مراسم، جلوهای بیبدیل از پایبندی به آرمانهای انقلاب، عشق به میهن، استواری در برابر تهدیدات دشمنان و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری آیینهای سوگواری در سطح استان، تصریح کرد: آن دسته از هموطنانی که توفیق حضور در تشییع مشهد و پایتخت را ندارند، میتوانند در مراسمی که توسط اقشار، گروهها و تشکلهای مردمی در استان برگزار میشود، شرکت کرده و ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (قدس سره) ابراز دارند.
آیتالله رمضانی با تأکید بر اینکه این حضور پرشور، پیامی روشن به جهانیان خواهد داشت، افزود: این حضور ثابت میکند که مسیر تمدنسازی و ایستادگی ایرانیان هرگز بدون رهرو نخواهد ماند و پرچم عدالت در قلب ایران اسلامی همواره برافراشته خواهد بود.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد: روح بلند آن مجاهد نستوه در این ماه عزیز، در جوار رحمت واسعه الهی با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محشور گردد.
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