به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در بازدید از راهدارخانه زنجانرود ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای شهدا، بهویژه مادران و همسران ایثارگر، جایگاه راهداران را در تأمین امنیت و خدمات جادهای بیبدیل خواند و گفت: راهداران در تمامی شرایط سخت جوی و بحرانهای جادهای، همواره پیشگامتر از سایر نیروهای امدادی در صحنه حضور دارند. این حضور بیتوقع و ایثارگرانه، جوهره اصلی خدمت در سازمان راهداری است.
وزیر راه و شهرسازی با محکوم کردن اقدامات دشمن در هدف قرار دادن زیرساختهای عمومی افزود: دشمنی که مدرسه، ورزشگاه و مراکز خدمات عمومی را هدف قرار میدهد، ماهیت ضدمردمی خود را آشکار کرده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی؛ راهدارخانهای که در آن حادثه هدف قرار گرفت، هیچ کارکرد نظامی نداشت و صرفاً کانونی برای خدمت به مردم بود، با این حال مورد هجمه قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی، راهداران را پیشگامان خدمت در بحران توصیف کرد و ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای شهدا، جایگاه راهداران را در تأمین امنیت و خدمات جادهای بیبدیل خواند.
وزیر راه و شهرسازی از خانواده شهدای راهدار استان زنجان تجلیل کرد
وزیر راه و شهرسازی روز شنبه با سفر به زنجان از خانواده شهدا و جانبازان راهدار این استان تجلیل کرد.
فرزانه صادق روز شنبه با ورود به زنجان مورد استقبال استاندار و شماری از مسوولان این استان قرار گرفت و با حضور در جمع خانواده شهدا و جانباز راهدار این استان به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.
در جنگ تحمیلی سوم در ۲۲ اسفندماه سال گذشته در حمله دشمن آمریکایی- صهیونی به راهدارخانه نیک پی زنجان پنج راهدار شهید و دو نفر جانباز شدند، که وزیر راه و شهرسازی امروز به منظور تجلیل از خانواده این شهدای راهدار به زنجان سفر کرد و از فرزندان، همسران و والدین این ایثارگران قدردانی نمود.
در این دیدار فرزانه صادق ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای شهدا، بهویژه مادران و همسران ایثارگر، جایگاه راهداران را در تأمین امنیت و خدمات جادهای بیبدیل خواند و گفت: راهداران در تمامی شرایط سخت جوی و بحرانهای جادهای، همواره پیشگامتر از سایر نیروهای امدادی در صحنه حضور دارند که این حضور بیتوقع و ایثارگرانه، جوهره اصلی خدمت در سازمان راهداری است.
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