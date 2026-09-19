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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

حال عمومی آیت‌الله شبیری‌زنجانی مساعد است

حال عمومی آیت‌الله شبیری‌زنجانی مساعد است

قم - یکی از مسئولان دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: حال عمومی این مرجع تقلید مساعد است و جای نگرانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته آیت الله سید موسی شبیری‌ زنجانی از مراجع عظام تقلید به دلیل مشکلات داخلی و خونریزی معده در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و تحت درمان قرار گرفت.

یکی از مسئولان دفتر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی اعلام کرد: حال عمومی این مرجع تقلید مساعد است و جای نگرانی نیست.

کد مطلب 6951409

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