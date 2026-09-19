به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته آیت الله سید موسی شبیری‌ زنجانی از مراجع عظام تقلید به دلیل مشکلات داخلی و خونریزی معده در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و تحت درمان قرار گرفت.



یکی از مسئولان دفتر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی اعلام کرد: حال عمومی این مرجع تقلید مساعد است و جای نگرانی نیست.